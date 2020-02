Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. La Fédération Wallonne de l'Agriculture (avec l'Union des Agricultrices Wallonnes et la Fédération des Jeunes Agriculteurs) manifeste à Bruxelles ce jeudi 20 février à l'heure où le Conseil européen se réunit pour un sommet extraordinaire sur le cadre budgétaire pluriannuel. Les agriculteurs de la FWA revendiquent un budget fort pour la PAC (Politique Agricole Commune) post 2020. Les propositions actuelles impliquent une diminution du budget de 3,9 % pour le premier pilier et jusqu'à -15% pour le second pilier. Ces propositions ne sont pas acceptables, en particulier en regard des exigences accrues qui seront imposées par la PAC post 2020 aux agriculteurs européens, et a fortiori belges et wallons. Pour en parler, Sophie LEONARD interrogera Marianne STREEL, nouvelle présidente de la FWA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY sur le #Papergate. La Banque Mondiale dans la tourmente. 7,5% de l'aide au développement versée aux pays les plus pauvres finit cachée dans des paradis fiscaux. Non seulement cela remet en cause les missions de la Banque Mondiale, mais en plus, celle-ci a tenté de censurer la publication interne - publiée, enfin, ce mercredi. L'aide au développement...nourrit la corruption des pays pauvres. Aussi au bénéfice de places financières occidentales. Une débâcle monumentale.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. L'obligation scolaire passe de 6 à 5 ans. La mesure entrera en vigueur au 1er septembre... Les 3ème maternelles deviennent donc déjà des Grands, un peu plus tôt. Objectif ; réduire le plus tôt posible les inégalités entre enfants... Dans les écoles; on se prépare, mais ca ne devrait pas chnagerr grand chise dans les faits...si ce n'est un peu plus d'administratifs ! Un dossier préparé par Thi Diem QUACH.



07H22 (L'ŒIL de) Johanna de TESSIERES vient nous présenter son projet « What the foot », réalisé avec le collectif HUMA. Il s'agit d'un projet photographique explorant la relation entre les femmes et le football en tant qu'outil d'émancipation et d'égalité. Leurs reportages traversent les continents à la rencontre de joueuses, de Bruxelles à l'Argentine, au Bénin et à la Palestine. L'exposition a lieu du jeudi 20 février au dimanche 15 mars au Géopolis, centre du photoreportage.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce jeudi. (1) Budget européen : faut-il augmenter la participation des états et insister sur le climat ? (2) Offensive de l'armée syrienne à Idleb : les tensions entre la Turquie et la Syrie augmentent. Nous ferons également un point sur l'actualité politique et les négociations fédérales. Les débatteurs : Antoine de BORMAN, expert en affaires publiques chez Whyte, et Nicolas de DECKER, journaliste au Vif/l'Express.



08H45 SERIE. LES TEMPS CHANTENT. CECILE POSS. Exceptionnellement, la série Les temps chantent de ce jeudi sera dédiée à notre collègue de Classic 21, Eric Laforge nous a quittés à l'âge de 56 ans le 15 février dernier. Ce jeudi matin, l'un de ses collègues et ami, Laurent Rieppi lui rend hommage avec les musiques qu'Eric aimait particulièrement. »

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première