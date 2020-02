Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. Une mobilisation du Gang des Vieux en Colère sera organisée ce lundi à 10H devant le cabinet du ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine. Cette action fait face aux nouvelles procédures de contrôle de l'allocation GRAPA (Garantie de Revenus aux Personnes Agées). A leurs yeux, ce nouveau dispositif crée un nombre considérable d'inconvénients pratiques injustifiés et met une pression sur des allocataires sociaux angoissés et les facteurs. On en parle avec Michel HUISMAN, porte-parole du Gang des Vieux en Colère.



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. À partir d'une approche inspirée des pédagogies actives et adaptée aux différents publics, l'Université Populaire d'Anderlecht (UPA) construit un cadre favorable à la reconnaissance, la valorisation et l'exploitation collective des désirs, des savoirs et des savoir-faire de chaque individu. Le 18 février 2020 l'UPA organise une journée thématique sur le thème de "La Good Food hors des sentiers bobos ? Préjugés & Accessibilité du bien manger en milieu populaire", l'occasion d'inaugurer son vaste projet de promotion de l'alimentation saine et durable en milieu populaire, ainsi que sa cafétéria sociale. Pour en parler, Sophie LEONARD interrogera Soumaya METTIOUI, Directrice de l'Université Populaire d'Anderlecht. Elle sera accompagnée d'Elise LACOSTE coordinatrice du projet



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY nous parle ce lundi matin du steak d'aloyau, pièce de bœuf à haute valeur ajoutée, qui permet d'expliquer pourquoi la Région Wallonne tous partis confondus, a déclaré il y a pile un mois son opposition au projet d'accord commercial entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur: Urugay, Paraguay, Brésil, et Argentine. En réalité, depuis six mois, 200 mille tonnes de bœuf d'aloyau entrent en Europe chaque année. Les responsables ? Etats-Unis, CETA,...et Mercosur. Eclairage avec Xavier DUPRET, économiste.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Chaque année en Belgique, une trentaine de produits vendus en grande surface affiche fièrement le logo « Elu Produit de l'Année ». 4ou provient cette étiquette ? Comment est-elle attribuée ? C'est le sujet du SCAN de ce lundi. Sébastien GIRON s'y est intéressé et a tenté de comprendre comment tout ça fonctionne.



07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX. Est-ce la fin de la partition Vivaldi ? Egbert Lachaert fait partie des frondeurs au sein des libéraux flamands. Il s'est ouvertement et publiquement positionné contre une coalition progressiste, sans les nationalistes. Mettant à mal le projet de Paul Magnette ; la coalition Vivaldi. Depuis, il s'est porté candidat à la présidence de son parti. Egbert Lachaert, chef de groupe OpenVLD au parlement, est l'invité de la matinale.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Affaire Benjamin Griveaux : où pose-t-on la limite de l'atteinte à la vie privée ? (2) Gouvernement fédéral : le palais a-t-il mal manœuvré ? Quelle solution avant le retour aux urnes ? Les débatteurs : Karim FADOUL, journaliste RTBF, et Guy HAARSCHER, Philosophe.



08H45 SERIE. FUTUR SIMPLE. Hélène MAQUET. Chaque lundi, Hélène MAQUET nous emmène dans un future plus ou moins proche grâce à un récit fictionnel. Et si à l'avenir, nous faisions l'amour avec des robots ? Voilà la fiction imaginée dans cet episode de Futur Simple.

