Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. La Fédération des entreprises de Belgique a 125 ans. Une cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi avec plus de 2000 patrons belges, le Roi, et quelques personnalités politiques. 125 ans, donc que la FEB défend les intérêts des entreprises dans la concertation sociale face aux syndicats. Pourtant ces dernières années, cette concertation est très compliquée. Alors, à quoi sert encore une organisation comme la FEB ? Simon Bourgeois et Arianne Dufrasne sont allé poser la question.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Bruxelles est une ville connue pour sa multiculturalité et ses nombreuses communautés différentes. Parmi celles-ci, les "syriens". Selon les derniers chiffres de l'Institut Bruxellois de Statistique, BSA, cette communauté se trouverait en 3ème position parmi les étrangers non-européens, derrière les marocains et les turcs. Alors qui sont ces syriens de Bruxelles ? Véronique Fievet est allée à leur rencontre.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY revient sur le revenu disponible des ménages belges, qui a encore augmenté en 2019. Plus 2,5% en un an. C'est l'augmentation du pouvoir d'achat la plus élevée depuis 10 ans. Ça veut dire que la Belgique résiste bien au ralentissement général de la croissance ? Sure. Et c'est en partie un « coup de bol ».



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. A l'occasion de la Saint-Valentin, Marie Van Cutsem revient sur le succès de la série « Les feux de l'amour ». Le soap opera créé en 1973 par William J. Bell et Lee Philip Bell vient d'être renouvelé pour quatre saisons de plus et devrait dépasser les 50 ans d'existence sur le petit écran. Avec ses presque cinq décennies, et ses 11.860 épisodes à ce jour, Les Feux de l'amour (The Young and the Restless en VO) font figure de vétérans dans le milieu du feuilleton télévisé. Avec 4,11 millions de téléspectateurs américains en moyenne, il s'agit du feuilleton le plus populaire aux Etats-Unis. Qu'en est-il chez nous, en Europe ? réponse avec Marie VAN CUTSEM.



07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Le président du PS, Paul Magnette s'exprimera sur la situation politique ce vendredi matin dans « Matin Première ».



08H21 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX viendra nous parler d'une appli pour repérer les personnes atteintes du coronavirus qui a été lancée en Chine.



08H33 LES DECODEURS DU VENDREDI. Le débat : Golden Globes, Oscars, Césars... Ces institutions historiques dans le monde du cinéma ont-elles fait leur temps ? Les débatteurs : Hugues Dayez, chroniqueur cinéma RTBF, Guillaume Senez, réalisateur et scénariste.



08H45 TENDANCES PUB. Frédéric BREBANT épinglera quelques initiatives récentes en matière de développement durable de la part de marques et même de médias.

