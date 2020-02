Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. L'Allemagne commémore ce jeudi les 75 ans du bombardement de Dresde, ville de l'Est du pays. Durant 37 heures, du 13 au 15 février 1945, Dresde fut bombardée par l'aviation britannique et américaine, transformant en champ de ruines la cité, alors baptisée « La Florence de l'Elbe » pour son riche patrimoine culturel. Quelque 3600 avions ont largué environ 650 000 bombes incendiaires, faisant 35 000 victimes. 75 ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, Dresde reste un symbole des horreurs du conflit et de son impact sur la population allemande, et certains historiens jugent l'attaque de cette ville, qualifiée de ville de culture, qui n'avait aucune signification militaire ni industrie d'armement, complètement disproportionnée par rapport aux enjeux militaires de l'époque. Quel fut l'impact de ce bombardement ? Était-il réellement nécessaire ? Quel fut la réaction des populations alliées quant aux victimes allemandes ? Pour le savoir, Sophie LEONARD interrogera Marie CAPPART, historienne et généalogiste professionnelle.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Votre enfant est peut-être en journée pédagogique aujourd'hui...c'est une période où elles sont fréquentes. Mais à quoi servent-elles ? Charlotte Legrand s'est posé la question et nous emmène à Tournai. Hier, dans plusieurs écoles, les professeurs de l'enseignement officiel se réunissaient pour des journées pédagogiques. Ils étaient regroupés par matière. Les profs de math avaient rendez-vous à l'athénée royal Robert Campain. Pour y faire quoi ? Y parler de quoi ? Reportage.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE sur les 125 ans de la FEB (Fédération des Entreprise de Belgique)



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. JEAN-MARC PANIS revient sur le film « Requiem For a Dream » réalisé en 2001 par Darren Aronofsky.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Le casse-tête autour des droits du football belge se poursuit. Alors que depuis quelques jours Eleven Sports semblait tenir la corde et s'ériger en grandissime favori pour l'obtention des droits, un dernier rebondissement pourrait faire capoter l'affaire. On en parle avec Michel LECOMTE, directeur des sports à la RTBF.



07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'invité de la matinale ce jeudi sera le Commissaire européen, Didier Reynders. Quel regard pose-t-il sur la situation belge ? Nous évoquerons la situation politique avec l'ex-informateur royal. Nous évoquerons les enjeux européens avec le Commissaire à la Justice. Nous reviendrons aussi sur la passation de pouvoir qui est en cours à la présidence du MR bruxellois. Didier Reynders doit céder cette présidence dans les prochains jours. Interview en direct à 7H45 sur La Première.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Célibat des prêtres : le Pape doit-il accepter les prêtres mariés ? (2) La Belgique qui préside le conseil de sécurité de l'ONU : quel poids, quelle utilité ? Les débatteurs : Nadia Geerts, philosophe et écrivaine et Eric de Beukelaer licencié en droit, philosophie et théologie.



08H45 SERIE. LES TEMPS CHANTENT. CECILE POSS. Ce jeudi 13 février célèbre la journée mondiale de la radio. A cette occasion, Cécile POSS revient sur le groupe, The Buggles et leur tube ¿Video killed the radio stars¿.

