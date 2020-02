Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Ce lundi, à l'aube, la sonde européenne Solar Orbiter s'envolera de Cap Canaveral en Floride pour un long voyage vers notre étoile. Le satellite de 18 mètres d'envergure, emporte avec lui, 10 scientifiques dont un belge. La mission se fait en collaboration avec la Nasa, qui a déjà envoyé une autre sonde vers le soleil, et a pour objectif d'apporter de nouvelles informations car elle permettra de voir le soleil sous un autre œil. On en parle avec Marie DOMINIQUE, de l'Observatoire Royal de Belgique, qui aura suivi le lancement.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. C'est ce lundi que débute en Fédération Wallonie-Bruxelles la traditionnelle procédure d'inscription en première année d'enseignement secondaire, que quelque 50.000 élèves rejoindront en septembre prochain. Les parents concernés ont reçu ces dernières semaines le formulaire unique d'inscription (FUI) à cet effet. Ils ont jusqu'au 6 mars pour le déposer dans l'école de leur premier choix. On en parle avec Anne SIMON, directrice du Collège Sainte-Marie à Mouscron.



07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Le « missionnaire » Koen Geens fait rapport au Roi ce lundi midi. Il sera plus que probablement reconduit dans sa mission royale. Mais pour faire quoi ? Des réunions et des contacts se sont enchainés ce dimanche. Koen Geens serait-il en train de s'affranchir de son parti, le Cd&V qui reste scotché à la N-VA ? On en parle avec le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) L'affaire Milla en France : peut-on encore blasphémer ? (2) Décret inscription : stop ou encore ? Les débatteurs : Corentin de SALLE, directeur de l'Institut Jean Gol, et Guy HAARSCHER, philosophe.



08H45 SERIE. FUTUR SIMPLE. HELENE MAQUET. On peut essayer d'imaginer le futur, et c'est ce que nous faisons chaque lundi dans cette séquence Futur Simple... On peut aussi aller à la rencontre de ceux qui tracent la voie vers le futur. Raison pour laquelle dans cet épisode, nous partons d'une aventurière. Certains l'appellent la femme bionique. Triple amputée, elle porte un bras artificiel commandé par la pensée.

