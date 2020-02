Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Le harcèlement en milieu scolaire préoccupe de plus en plus les parents et les enseignants. Les brimades, les insultes et les menaces nuisent au bien-être des jeunes, et l'utilisation de l'espace numérique, avec les dérives qui en découlent, renforcent encore plus ce problème. Ces formes de violences échappent, pour la plupart du temps au contrôle des parents et enseignants. Le suicide, la semaine dernière de Maelle, 15 ans, en région de Charleroi, en témoigne encore un peu plus. Alors comment prévenir le harcèlement ? A quels signaux faut-il faire attention ? Quelle aide apporter à l'enfant ? Pour répondre à ces questions, Sophie BREMS interrogera Véronique LIVET, assistante sociale du service Openado (Orientation Prévention enfants et Adolescents).



06H43 LE FAIT REGIONAL. La fondation Roi Baudouin vient d'acheter le plus vieux saxophone du monde connu à ce jour à un collectionneur des Pays-Bas. Un ancêtre de 1846 tout droit sorti de l'atelier parisien d'Adolphe Sax en personne. Il est donc de retour en Belgique, plus précisément à Bruxelles, au MIM, le musée des instruments de musique, où il restera à long terme... 174 ans plus tard, Jérôme DURANT a donc pu approcher cet objet d'exception au MIM.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Une importante délégation du gouvernement belge se rend en RDC ce mercredi pour une mission politique et diplomatique de trois jours. Une première depuis de nombreuse années, avec en point d'orgue la réouverture officielle du consulat Belge à Lubumbashi. La première ministre Sophie Wilmès, à la tête de cette délégation, est accompagnée notamment d'Alexander de Croo (Open Vld) et Pieter De Crem (CD&V). On en parle avec Ghislaine KOUNDA, journaliste RTBF, qui accompagne la délégation.



07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX. L'invité de la matinale ce jeudi sera le ministre wallon de l'économie, Willy Borsus. Nous reviendrons sur le séisme social et économique chez GSK. Nous évoquerons aussi les aides publiques dont bénéficie le secteur pharmaceutique. L'économie européenne ralentit. Est-ce le début d'une série ? Interview en direct à 7h45 sur La Première.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce jeudi. (1) Plan de restructuration chez GSK : 720 emplois sont menacés (2) Le congé de paternité doit-il être obligatoire et rallongé ? Les débatteurs : Antoine de BORMAN, directeur du CEPESS (centre d'études du cdH) & Dorian De MEEUS, Rédacteur en Chef de La Libre Belgique.



08H45 SERIE. LES TEMPS CHANTENT. CECILE POSS. Face aux nombreux évènements contestataires de cette année 1968 (les manifestations de Paris, les mouvements contre le communisme, les assassinats, la lutte pour les droits civiques ou encore les oppositions à la guerre du Vietnam) les Beatles enregistrent leur première chanson politique, Revolution. On en parle avec Cécile POSS.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première