Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Chaque année, le 4 février est la date dédiée à la Journée mondiale contre le cancer. Cette journée a pour but de sensibiliser les gens au cancer et à prévenir, détecter ou traiter la maladie. Le nombre de Belges touchés par le cancer augmente. Pourtant, grâce à une meilleure prise en charge, il serait possible de guérir 3 patients sur 4 d'ici 2030. D'où l'importance de la prise en charge après traitement, étant donné que l'après-cancer est une étape de plus en plus courante en Belgique. Quelles sont les méthodes de préparation à l'après-cancer ? Quelles sont les évolutions liées au traitement thérapeutique ? Y-a-t-il d'autres moyens que la chimiothérapie pour combattre la maladie ? Pour répondre à ces questions, Sophie BREMS interrogera ce mardi Michael HERFS, chargé de recherches FNRS.

06H43 LE FAIT REGIONAL. 24 radars tronçons seront installés d'ici la fin de l'année en Wallonie. Celui de la citadelle de Namur a été homologué ce lundi. Il flashera dans quelques jours après une validation définitive. C'est seulement le 2ème à être installé dans le sud du pays. Le tout premier l'avait été en 2012 dans le tunnel de Cointe. Pendant 8 ans, il n'y a donc eu aucune nouvelle installation. Le SPW mobilité va à présent mettre les bouchées double. Mathieu BAUGNIET a assisté au test d'homologation à Namur.

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE revient sur la nécessité, pour les Etats (européens en l'occurrence), de réorienter la plus grande partie possible des investissements publics au profit du développement durable.

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Antoine BINAME revient sur le groupe Counting Crows, et son chanteur emblématique Adam DURITZ.

07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Le géant pharmaceutique suisse Novartis a lancé lundi sa loterie controversée pour tirer au sort 100 bébés malades auxquels fournir gratuitement son très coûteux traitement Zolgensma, qui a fait la une de la presse belge avec l'affaire de la petite Pia. Considéré comme médicament "le plus cher du monde", il est commercialisé aux Etats-Unis à un prix atteignant près de deux millions d'euros. Pour en parler, François HEUREUX recevra ce mardi Jean HERMESSE, secrétaire général des Mutualités Chrétiennes.

07H22 L'ŒIL DE Sandro CALDERON sur la Croatie présidente de l'Union européenne depuis le début de l'année. Présidence entachée par une histoire de parrainage embarrassant.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Cyndia IZZARELLI nous parle de l'exposition National Geographic qui se déroule à Liège.

07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Ce mardi 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Témoignage dans "Matin Première" de la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, chez qui les médecins ont diagnostiqué un cancer de l'estomac et de l'œsophage en juin dernier. Depuis, elle lutte pour la vie, et non pas contre la maladie. Figure médiatique au Nord du pays, elle s'invite régulièrement dans les débats d'actualité. Elle a décidé aussi de témoigner de son combat contre le cancer, avec un optimisme assez bluffant.

08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce mardi. (1) Caucus de l'Iowa : coup d'envoi de la primaire démocrate aux Etats-Unis. (2) En cette journée mondiale de lutte contre le cancer, la tournée minérale apporte-t-elle réellement des effets bénéfiques sur la santé ? Les débatteurs : Julien TRUDDAIU, chargé de projet ONG Coopération par l'Education et la Culture (CEC) et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.

08H45 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. BERTRAND HENNE revient sur le film « C'est arrivé près de chez vous », l'OVNI qui était sur toutes les lèvres lors de la 45e édition du Festival de Cannes, en 1992.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première