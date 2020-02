Matin Première : sur Auvio

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Alors que le festival d'Angoulême touche à sa fin, Michel GASSEE s'intéresse à l'industrie de la BD francophone qui publie chaque année des milliers de titres. Une surproduction qui pose d'ailleurs des problèmes aux libraires, souvent incapables de tout stocker et de tout montrer en leur faisant courir le risque de passer à côté d'un chouette auteur.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Comment la crise politique est-elle perçue en Flandre ? On en parle avec Rik Van Cauwelaert, journaliste et observateur de la vie politique belge.



07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. C'est le coup d'envoi de la campagne américaine. Le Caucus de l'Iowa, ce lundi 3 février, lance la saison des primaires. Cette année, cette séquence politique s'inscrit dans un contexte particulier, le procès en destitution de Donald Trump. Pourquoi le caucus de l'Iowa est-il un "faiseur de rois" ? En quoi cette édition 2020 est si particulière et crucial pour la suite de la campagne ? Le camp démocrate est divisé entre une aile "sociale-libérale", et les "radicaux socialistes" incarnés par Bernie Sanders, donné vainqueur dans les sondages. Ce caucus sera l'heure du choix pour tenter d'inverser la dynamique du camp républicain.

Donald Trump sortira-t-il renforcé de son procès en destitution ? Ce mardi, il doit prononcer son discours sur l'état de l'Union. Et mercredi, tout porte à croire que le Sénat rejettera les accusations contre le président américain. Qui démarre en "pole position" cette campagne présidentielle ? Thomas GADISSEUX et François HEUREUX s'entretiendront sur ce sujet avec Corentin Sellin, historien français spécialiste des Etats-Unis.



08H45 SERIE. FUTUR SIMPLE. Hélène MAQUET. Chaque lundi, Hélène Maquet, pour votre série Futur Simple, tente d'imaginer le futur grâce à la fiction. Ce lundi, à quoi pourraient bien ressembler les compétitions sportives du futur ?

