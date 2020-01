Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Depuis le mois de novembre, les 97.000 habitants de la ville de Pernik, située à 30 km de Sofia en Bulgarie souffrent d'une grave pénurie d'eau. Ils sont mis au régime sec par les autorités et n'ont accès que 6 heures par jours à une eau trouble et non potable. La pénurie de Pernik a provoqué une mini crise politique : début janvier, le ministre de l'Environnement Neno Dimov a été inculpé pour "mauvaise gestion préméditée" et contraint à la démission. Le Premier ministre conservateur Boyko Borissov a fait face à d'âpres débats parlementaires en surmontant ce mercredi une motion de censure. Comment en est-on arrivé à cette crise ? Quelle est la réaction de la population ? On en parle avec Simon RICO notre correspondant sur place.

06H43 LE FAIT REGIONAL.Visiter une exposition, entièrement nu, c'est ce que proposait hier soir le Musée de la Boverie à Liège. Une mise à nu des visiteurs au sein de l'exposition de sculptures hyperréalistes, là ou l'art et les corps réels se confondent. Coup de com ou démarche artistique ? On voit cela avec Anne PONCELET et Julien BADER.

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY a interviewé Léon Bottou, chercheur chez Facebook en Intelligence Artificielle. Au-delà des mythes et croyances, que permet réellement l'IA aujourd'hui, et dans quels secteurs ?

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Mariam ALLARD revient sur l'univers de la mythique série « Friends ».

07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. La tournée minérale cuvée 2020 démarrera ce 1er février comme chaque fois depuis que l'initiative a été lancée par la Fondation contre le Cancer en 2017. Il s'agit pour les participant.e.s de se passer d'alcool pendant tout le mois de février. Sous nos latitudes, l'alcool est un composant quasi incontournable de la vie et des activités sociales de beaucoup d'entre nous. Dans ce contexte, quelles sont les difficultés rencontrées par les canditat.e.s à la sobriété? Ce petit mois d'abstinence a-t-il réellement une incidence sur la santé ? Quels en sont les réels bienfaits ? On en parle avec Martin de DUVE, spécialiste des assuétudes et directeur de l'asbl Univers Santé.

07H22 L'ŒIL DE Pierre MARLET. Comment en est-on arrivé à un tel taux d'agressivité et de violence, verbale et symbolique, en France ?

07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX. C'est un nouvel épisode dans la saga du Footgate. Des perquisitions ont eu lieu ce matin au Standard et au domicile du président du club, Bruno Venanzi. Dans ce dossier, ce sont les pratiques des agents de joueurs, dont Christophe Henrotay visé derrière les perquisitions, qui suscitent le débat. On en parle avec Jesse De Preter, président de la Belgian Federation of Football Agents (BFFA). Il est l'invité de Matin Première.

08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Roman Polanski en tête des nominations aux Césars : peut-on récompenser le film d'un homme accusé de viol ? Les débatteurs : Corentin DE SALLE, directeur de l'Institut Jean Gol, et Nicolas DEDECKER, journaliste pour Le VIF.

08H45 SERIE. LES TEMPS CHANTENT. CECILE POSS. A deux jours de l'entrée en vigueur du Brexit, Cécile POSS revient ce jeudi sur le sentiment d'insécurité face au Brexit évoqué en 2017 par le leader des Rolling Stones, Mick Jagger.

