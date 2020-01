Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Après plusieurs reports, le plan de paix américain pour le Proche-Orient sera présenté ce mardi 28 janvier à Washington à 12h heure locale, en présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, mais en l'absence de représentants palestiniens. Ce plan, salué comme "historique" par Israël, n'a que peu de chances d'aboutir tant il est rejeté d'avance, avec force, par les Palestiniens. Quelle analyse pouvons-nous faire du plan de paix proposé par Donald Trump ? Comment est-il accueilli ? On en parle avec Dror EVENSAPIR, notre correspondant en Israel.

06H43 LE FAIT REGIONAL. Produire moins de déchet : plus personne ne conteste cette nécessité écologique. Pourtant les centres de traitement de déchets sont encore remplis d'objets qui pourraient encore servir, qui n'auraient pas dû être jetés. Pour certains artistes ou artisans, c'est une démarche courante d'aller chiner dans les déchets pour réparer, détourner, donner une nouvelle vie à ces objets. Cela s'appelle « l'upcycling ». Et l'idée commence aussi à faire son chemin dans l'industrie du déchet. Reportage de François LOUIS et Michel SERVAIS.

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. REDIFFUSION. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Marc SIRLEREAU revient sur la vie et l'évolution musicale de Renaud.

07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. L'audience au Royaume-Unis dans le but d'une éventuelle extradition de Julian ASSANGE vers les Etats-Unis débutera en Février, le 24 plus précisément, pour une période de cinq jours. A cette occasion, le comité `'Free Assange Belgium'' et le groupe `'Belgium4Assange'' organisent ce mercredi l'Assange Day, une journée de soutien, dédiée à la liberté d'expression et d'information. Plusieurs personnalités interviendront durant la cérémonie, parmi lesquelles John Shipton, le père de Julian Assange, notre directeur de l'information Jean-Pierre Jacqmin, ou encore le président et cofondateur de Mediapart, Edwy Plenel. Une extradition vers les Etats-Unis est-elle envisageable ? Julian Assange pourrait-il être libéré ? Quels sont les risques qu'il encourt ? Pour en parler, François HEUREUX recevra Annemie SCHAUS, l'avocate belge de Julian Assange.

07H22 L'ŒIL DE Joyce AZAR sur le changement de nom de rues en Flandre. Les rues portant le nom d'anciens collabos seront remplacées par des noms de résistants de la guerre 40-45.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Hugues DAYEZ nous critique les sorties cinéma de la semaine.

07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX. Raoul HEDEBOUW, porte-parole national du PTB et chef de groupe à la Chambre, est l'invité de la matinale ce mercredi.

08H19 La CONFESSION d'Adeline DIEUDONNE sur l'impact d'Amazon sur les librairies.

08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) Gouvernement fédéral : Bart de Wever sera-t-il le prochain informateur ? (2) Brexit : faut-il craindre les changements à partir du 1er février ? Les débatteurs : Dorian DE MEEUS, Rédacteur en Chef de La Libre Belgique, et Isabella LENARDUZZI fondatrice de JUMP, association qui promeut l'égalité des genres au travail

08H45 SERIE. LES GRANDS DISCOURS. Marie VAN CUTSEM. Votre série du mercredi, qui explore les grands discours qui ont marqué l'histoire... Aujourd'hui c'est un discours en français que l'on évoque, et un discours de femme... celui de Simone Veil qui demande la dépénalisation de l'avortement devant l'assemblée nationale française... Un discours qui a donné lieu à de vifs débats et finalement, à l'adoption de la loi, le 17 janvier 1975. On a donc fêté il y a une dizaine de jours les 45 ans de l'entrée en vigueur de cette loi. C'est une série de Marie VANCUTSEM avec Jean-Marc VIERSET à la création sonore.

