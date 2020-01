Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD reçoit Serge Delchambre, président de la CGSP tram, bus et métro de Charleroi, afin de revenir sur les revendications à la base de la manifestation nationale de ce mardi. Mais aussi sur les perturbations qui sont attendues sur le réseau TEC.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Les cours du gaz naturel, en chute vertigineuse. En cause ? Une surproduction globale et accessoirement un hiver doux. A tel point que le gaz est devenu plus rentable que le charbon...même en Allemagne. Vers la fin du charbon en Europe ? C'est tout à fait possible. Interview de Philippe Van Troeye, patron d'Engie pour le Benelux.



07H22 L'ŒIL DE Mehdi KHELFAT sur le plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient.



07H46 L'INVITE. Ce mardi, la FGTB mobilise ses troupes pour défendre une "sécurité sociale renforcée". Autour du syndicat socialiste, différentes associations défileront dans les rues de Bruxelles, dont le collectif du "Gang des vieux en colère". Thomas GADISSEUX et François HEUREUX reçoivent le président de la FGTB, Robert Verteneuil et Michel Huisman, représentant du "Gang des vieux en colère". Ils évoqueront avec eux les revendications de leur action, dans un contexte politique flou. A qui s'adressent-ils ? Le champ d'action du gouvernement en affaires courantes est réduit. Aucune coalition, avec un projet de réformes, ne se dégage jusqu'à présent. Ce mardi, les deux informateurs doivent justement remettre un rapport (final?) au Roi sur l'état des négociations fédérales.



08H19 La GRENADE de Safia KESSAS Est-ce que les femmes sont programmées pour avoir une date de péremption ?

