Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. L'Italie a les yeux braqués dimanche sur l'Émilie-Romagne, riche région du nord dont l'élection régionale a valeur de test national, la fragile coalition au pouvoir redoutant qu'une victoire de l'extrême-droite dans ce bastion de gauche n'entraîne une chute du gouvernement. Alors quelles seront les véritables conséquences pour le pays ? Quelle sera la réaction de Salvini si les élections ne lui sont pas favorables ? Compte-rendu de la situation avec Franceline BERETTI, notre correspondante sur place.

06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. L'Arbre qui Pousse est un espace public de rencontres, de transmission et de démonstration, incubateur du mouvement de la transition en Belgique. L'ASBL veut rassembler les énergies citoyennes dans un environnement vert comprenant à terme une école, un café citoyen, du maraîchage, un espace de coworking et de conférence, une zone d'habitat solidaire et intergénérationnelle et un centre d'artisanat. Pour en parler, nous recevons ce lundi Pauline STEISEL, gestionnaire de projet de l'ASBL.

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Opération sauvetage réussie pour Permafungi. L'entreprise bruxelloise qui produit des pleurotes à partir de marc de café avait besoin de 50 mille euros pour survivre. Le growfunding se termine lundi soir, mais l'objectif est déjà atteint. Comment expliquer les déboires de cette entreprise pionnière du social et circulaire. L'économie sociale à l'épreuve du réel - de la concurrence ? Interview de Julien Jacquet, fondateur de Permafungi, par Maxime PAQUAY.

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Alain GERLACHE revient sur l'album « Rumours » de Fleetwood Mac.

07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Le nouveau virus apparu en Chine, communément appelé le coronavirus de Wuhan, a fait son apparition en décembre dernier. Mais c'est début janvier, avec les premiers décès, que les médias occidentaux ont commencé à évoquer le virus (nommé 2019-nCoV par l'OMS) dans leurs journaux. Depuis, le virus a été détecté dans 13 pays et a déjà causé 56 décès, selon le dernier bilan officiel. Faut-il s'en inquiéter ? De telles épidémies ne sont-elles pas amplifiées précisément par leurs répercussions médiatiques ? On en parle avec le Dr Emmanuel ANDRE, microbiologiste et médecin de laboratoire, cliniques universitaires de Louvain, KUL, et membre de l'équipe de référence sur les coronavirus

07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Le 27 janvier 1945, le camp nazi d'Auschwitz-Birkenau était libéré par l'armée soviétique. 75 ans plus tard, les leaders du monde entier vont rendre hommage ce lundi aux victimes. Quelle est l'importance de cette cérémonie de mémoire ? Comment résonne-t-elle en 2020 ? En quoi peut-elle contribuer à lutter contre l'antisémitisme ? On en parle avec l'ancienne députée bruxelloise et sénatrice, Simone Susskind.

08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Retour sur les 75 ans de la libération d'Auschwitz (2) Le coronavirus doit-il réellement inquiéter le monde ? Les débatteurs : Karim FADOUL, journaliste RTBF & Antoine de BORMAN directeur du CEPESS, centre d'études du CDH.

08H45 SERIE. FUTUR SIMPLE. Hélène MAQUET. Chaque lundi, Hélène Maquet, pour votre série Futur Simple, tente d'imaginer le futur grâce à la fiction. Ce lundi, elle s'intéresse à la question des possibles migrations dans les décennies à venir liées aux changements climatiques.

