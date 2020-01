Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Un nouveau rapport d'Oxfam publié ce lundi, à la veille du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, révèle que les 2.153 milliardaires du monde se partagent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, qui comptent pour 60% de la population mondiale. On en parle avec Aurore GUIEU, responsable de l'équipe Justice fiscale et Inégalités chez Oxfam-Solidarité.

06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. L'ASBL Côte-à-Côte s'est donné pour mission de créer un environnement qui permet à des IMC's (Infirmité Motrice Cérébrale) de réaliser leur projet de vie au travers d'une autonomie solidaire pour devenir des acteurs de la société. Ce projet permet également aux habitants et amis de Côte-à-Côte, porteurs ou non de handicaps, de s'enrichir du partage d'une expérience de vie. Nous recevons ce lundi matin Emmanuelle DEDRICHE, coordinatrice de l'ASBL

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Antoine BINAME nous parle de l'univers fantastique de l'écrivain à succès J.R.R. TOLKIEN.

07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Les services de trains de nuit connaissent un renouveau à travers l'Europe. C'est le moyen de transport le plus confortable et le plus respectueux de l'environnement pour voyager d'une ville européenne à l'autre. On en parle avec Eric DESTINE, journaliste RTBF.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Bruno TUMMERS nous parle ce lundi du nouvel album « Aloha », de Typh Barrow.

07H46 L'INVITE de Thomas GADISSEUX. Elio DI RUPO, ministre-président wallon est l'invité du jour. Au programme : l'exclusion d'Emir Kir, l'actualité wallonne et le blocage des négociations au niveau du gouvernement fédéral.

08H32 LE PARTI PRIS. Deux sujets sont à l'ordre du jour ce lundi. (1) L'exclusion d'Emir KIR du PS. (2) L'ex co-présidente d'Ecolo, Zakia KHATTABI, recalée à la Cour constitutionnelle.

08H45 SERIE. FUTUR SIMPLE. HELENE MAQUET. Chaque lundi, Hélène Maquet, pour votre série Futur Simple, tente d'imaginer le futur grâce à la fiction. On vous emmène cette semaine pour une promenade en ville, ces villes et territoires qui doivent faire face à une série de défis majeurs : climat, gestion des déchets, pollution, démographie, vieillissement. Avec la révolution technologique... on parle souvent de la smart city.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première