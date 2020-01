Matin Première : sur Auvio

06H16 LE FAIT DU JOUR. Meghan & Harry

06H20 REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Le constat n'est pas neuf et il touche tout le pays. De plus en plus de gens viennent frapper aux portes des CPAS. Des personnes sans revenus, des femmes seules, des personnes âgées mais aussi des jeunes et notamment des jeunes aux études. C'est le cas de Walid qui termine cette année ses études de droit. Et La ville de Bruxelles n'échappe bien sûr pas à la règle comme nous l'explique Karine Lalieux, présidente du CPAS de Bruxelles et présidente de la Fédération des présidents de CPAS de la région bruxelloise. Reportage de Marc SIRLEREAU.

06H43 LE FAIT REGIONAL. Sophie BREMS. Les vestiges d'un ancien village remontant au 8ème siècle de notre ère...C'est l'objet des fouilles actuellement menées par une équipe d'archéologues dans le centre de Nivelles. Les archéologues investiguent le site du Fief de Rognon, un terrain d'environ 3 hectares qui accueillera bientôt de nouveaux logements. Et en attendant, chaque jour, 3 archéologues et 4 opérateurs creusent la terre par tous les temps, sur les traces du passé. Jean-Claude HENNUY est allé à leur rencontre.

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Régis DE RATH revient sur le titre « Hécatombe » de Georges BRASSENS.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. La tension entre l'Iran et les Etats-Unis augmente encore un peu plus depuis la riposte Iranienne et les tirs d'une dizaine de missiles balistiques sur deux bases militaires américaines situées en Irak, en réponse à l'assassinat du Général Quassem Soleimani commandité par le président Américain Donald TRUMP. L'Iran, qui avait menacé Washington de représailles, est donc passé à l'acte. Doit-on craindre une escalade régionale, voir internationale ? Est-ce le début d'une guerre ouverte entre Washington et Téhéran ? Quel est l'état d'esprit de la population, tant du côté Iranien qu'Américain ? On prend le pouls ce jeudi avec Mariam PIRZADEH, ancienne correspondante en Iran pour France24, et Sonia DRIDI correspondante RTBF aux Etats-Unis.

07H22 L'ŒIL DE Pierre MARLET sur les nouvelles manifestations contre la réforme des retraites.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Stanislas IDE, chroniqueur pour le Série Corner, viendra nous parler de la série The Handmaid's Tale, diffusée à partir d'aujourd'hui sur la Trois.

07H46 L'INVITE Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. A l'heure où s'ouvre le salon de l'automobile à Bruxelles, zoom sur la voiture électrique. Est-elle réellement "propre" et "non polluante" ? Guillaume Pitron, juriste français, réalisateur et spécialiste de la géopolitique des matières a enquêté durant plusieurs années sur la face cachée de la transition énergétique. Selon lui, "avec la voiture électrique, on ne fait que déplacer la pollution à l'autre bout du monde." Il nous explique pourquoi ce jeudi dans "Matin Première". Par quoi allons-nous remplacer le pétrole ? Comment "décarbonner" le parc automobile ? Guillaume Pitron a ausculté le cycle de vie totale, de la mine à la déchetterie, de la voiture électrique. Dans son livre "La guerre des métaux rares - la face cachée de la transition énergétique et numérique", il questionne les enjeux de ce qui est présenté comme des solutions "d'avenir". Interview en direct, en duplex depuis Paris, à 7h45 sur La Première.



08H19 La PLUME de Thomas GUNZIG.

08H25 REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK.

08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce jeudi. (1) A l'heure où le combat pour une mobilité durable est devenu un impératif, le salon de l'auto est-il encore pertinent ? (2) Le deuxième sujet portera sur la fuite (digne d'un film) de Carlos GOSHN au Liban. Les débatteurs : Valéry LEROUGE, correspondant à Bruxelles pour France TV et Alain GERLACHE journaliste RTBF.



