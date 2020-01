Matin Première : sur Auvio

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE sur la hausse phénoménale des marchés boursiers américains en 2019 (+29% pour le S&P 500, +35% pour le Nasdaq technologique) avec en particulier deux poids lourds : Apple (+86% ! ) et Microsoft (+55%).



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. La Cour suprême néerlandaise a confirmé, ce vendredi, le verdict d'un tribunal ayant sanctionné, en juin 2015, l'exécutif pour ne pas avoir pris de mesures suffisantes face au dérèglement climatique. La Fondation Urgenda, une ONG environnementaliste, appuyée par 900 citoyens néerlandais, avait déposé ce premier recours en justice au nom du climat en 2014. Il aura donc fallu cinq ans à un des pays, aujourd'hui pourtant leader sur les politiques climatiques au niveau européen, pour être placé face à ses responsabilités. C'est aussi le premier procès remporté par des citoyens contre leur gouvernement. Historique, il a inspiré de nombreuses autres affaires sur les cinq continents. Pierre-Yves MEUGENS interroge à ce sujet Antoine Lebrun, CEO du WWF-Belgique



07H46 RETRO-PROSPECTIVE 2019. Cette séquence racontés par nos spécialistes à la rédaction vise à faire le point sur l'actualité de l'année écoulée et nous présenter ce qui fera 2020. Ce jeudi, on s'intéresse à l'actualité sportive avec Jeremie BAISE. L'année 2020 sera-t-elle celle des sportifs belges ?



08H33 UN JOUR DANS L'INFO. Hélène MAQUET. L'histoire d'un incroyable combat de boxe entre Mohammed Ali et Georges Foreman. Deux champions américains qui se sont affrontés sur un ring à Kinshasa, au Zaïre, à l'époque. Une histoire sportive autant que politique.



08H45 SERIE. LES VERTIGES DE L'HUMOUR. Bruno COPPENS. Une série qui s'intéresse aux sketches qui ont fait scandale hier... et aujourd'hui. Ce jeudi: un sketch de Guy Bedos et Sophie Daumier qui a créé une belle polémique en France en 75!

