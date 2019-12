Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Ce week-end à Gand, ville pourtant réputée progressiste, deux jeunes ont été victimes d'une agression homophobe alors qu'ils rentraient chez eux. Ils sont tous les deux blessés à des degrés divers. Les agressions à caractère homophobe sont-elles actuellement en recrudescence ? Pour en parler, Pierre-Yves MEUGENS reçoit Oliviero Consiglio, porte-parole de la Rainbow House



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. À 'heure des bonnes résolutions du nouvel an, peut-être songez-vous pour 2020, à changer de job, surtout si vous êtes en situation de « suréducation ». Trop qualifié, surdiplômé par rapport à l'emploi que vous occupez. Une situation courante : un belge sur cinq est en situation probable de sur-éducation. Un déclassement individuel et, au-delà du chômage et du temps partiel non choisi, une autre forme de sous-utilisation des compétences humaines sur le marché du travail. Maxime PAQUAY interroge sur ce phénomène Caroline Jacobs, doctorante à l'ULB.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Un nouveau régime d'allocations familiales entrera en vigueur l'année prochaine en Wallonie et à Bruxelles. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Pierre-Yves MEUGENS interroge à ce sujet Christophe Cocu, directeur général de la Ligue des Familles pour la réforme des allocations familiales



08H33 UN JOUR DANS L'INFO. Bertrand HENNE. L'histoire de l'arrivée chez nous en 1985 de 16 missiles nucléaire américain en pleine guerre froide. Un déploiement censé répondre à celui des Soviétiques qui ont installé leurs missiles de l'autre côté du Mur.



08H45 SERIE. LES VERTIGES DE L'HUMOUR. Bruno COPPENS. Une série qui s'intéresse aux sketches qui ont fait scandale hier... et aujourd'hui. Ce mardi: un sketch de Fernand Raynaud qui avait tout pour créer le scandale vu ses 1ers mots : « Je n'aime pas les étrangers! » et pourtant...

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS Émission Matin Première