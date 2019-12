Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD reçoit Michel FRANCARD, professeur émérite à l'université catholique de Louvain. Il viendra commenter la désignation de « Chill » comme mot de l'année 2019.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Pierre-Yves MEUGENS interroge Patricia HUON, correspondante RTBF, pour mieux comprendre pourquoi le Burkina Faso a été visé par de multiples attaques terroristes en cette période de fête.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Himad MESSOUDI nous donne son top 10 des meilleures série de la décennie écoulée



07H46 RETROSPECTIVE 2019. Cette séquence est consacrée aux temps forts de l'année 2019 racontés par nos spécialistes à la rédaction. Ce lundi, on s'intéresse à l'actualité culturelle avec Françoise BARE. Une année marquée par la figure de Leonard de Vinci



08H45 SERIE. LES VERTIGES DE L'HUMOUR. Bruno COPPENS. Une série qui s'intéresse aux sketches qui ont fait scandale hier... et aujourd'hui. Ce lundi: l'humoriste Patrick Timsit et son sketch « le garagiste » qui lui a valu un procès retentissant.

