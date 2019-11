Matin Première : sur Auvio

06-07H Qu'est ce qui se passe ce matin ?

06H00 LE JOURNAL DE François KIRSCH (6 minutes) + METEO

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS

06H16 LE FAIT DU JOUR. A déterminer

06H20 REVUE DE PRESSE avec Nicolas VANDENSCHRICK

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. La foire du livre politique s'installe pour la 12ème édition à la cité miroir de Liège. A cette occasion, Sophie LEONARD interrogera Jérôme JAMIN, professeur de science politique à l'Université de Liège, et créateur et administrateur délégué de la Foire.

06H43 LE FAIT REGIONAL. Sophie LEONARD. Jérôme DURANT sur le salon zéro déchet, ouvert au public le samedi 16 novembre de 10h à 18h à Tour et Taxi.

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Maxime PAQUAY revient sur la baisse des prix à la consommation des produits énergétiques.

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Lucie HERMANT nous parle du comte de Monte Cristo, chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas.



07-08H Qu'est-ce qu'on en dit ?

07H00 LE JOURNAL DE Florence HURNER

07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Baptiste Hupin fait le point sur les possibles violences policières sur des demandeurs d'asile.

07H22 L'ŒIL DE Pierre MARLET. Macron et les gilets jaunes : un an après.

07h30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec François HEUREUX.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Thomas DUPREL. Trente ans après leurs débuts, le légendaire groupe de rap et de hip-hop français NTM fait sa dernière tournée en 2019. Joey Starr et Kool Shen se produiront ce vendredi au Palais 12.

07h43 LES COULISSES DES POUVOIRS. Olivier HANRION. Un capitaine d'industrie peut-il devenir commissaire européen ? Réponse avec Olivier HANRION.

07H46 L'INVITE Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Sylvain Tesson, baroudeur infatigable, est une des surprises des prix littéraires avec la « Panthère des neiges » (Gallimard). L'écrivain français est un « phénomène ». Il est l'invité de « Matin Première ». Sylvain Tesson a obtenu le prix Renaudot cette année, après le Goncourt en 2009 et le Médicis en 2011. La trame de son nouveau roman, c'est la traque d'une des dernières beautés du monde, dans l'Himalaya, la panthère des neiges. C'est un éloge de la nature, une réflexion surtout sur la place de l'homme, sur le progrès. Lui, Sylvain Tesson, que le progrès a sauvé en 2014 après une chute d'un toit.. brisé en mille morceaux. Lui, l'homme pressé qui ne restait jamais en place, nous explique comment « réapprendre à voir ». Quel est son regard sur les débats du moment, sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur le rôle des écrivains ?



08-09H Qu'est-ce qu'on en retient ?

08H00 LE JOURNAL DE François KIRSCH

08H17 LA SEMAINE DES MEDIAS. Marie VAN CUTSEM. Polémique Polanski et Finkielkraut / issue du procès Don't shoot / Ducarme, Bouchez dans la régie de LP / La fin du magazine Siné Madame.

08H21 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX. Quand on peut pirater votre enceinte connectée grâce à des lasers...Une chronique de Gilles QUOISTIAUX.

08H33 LES DECODEURS DU VENDREDI - Le débat - Marie VAN CUTSEM. Tolérance à l'égard des propos/actes racistes : les médias sont-ils responsables ? Deux invités pour en parler : Guillaume Grignard, chercheur FNRS en Sciences Politique à l'ULB (s'est penché sur ce concept pour The Conversation) et Olivier Standaert, professeur de Journalisme à l'Ecole de Journalisme de Louvain.

08H45 TENDANCES PUB. Frédéric BREBANT nous parlera d'un nouvel hamburger « rebelle » qui fait le pari de « la viande... sans viande » (dernière campagne de Burger King).

08H56 SHAKER. Les moments forts de la matinale compilés par Garance FITCH BORIBON.

