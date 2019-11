Matin Première : Spéciale 30 ans de la Chute du Mur de Berlin sur Auvio

06-07H Qu'est ce qui se passe ce matin ?



06H00 LE JOURNAL DE Aline GONCALVES (6 minutes) + METEO

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS Christine HANQUET

06H13 DISQUE. LEONARD COHEN - First we take Manhattan

06H16 LE FAIT DU JOUR. A déterminer

06H20 REVUE DE PRESSE avec Michel LAGASE

06H24 DISQUE. ELTON JOHN - Nikita

06H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Aline GONCALVES + METEO

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. Avec les médias et le high-tech, la banque est l'une des trois industries les plus digitalisées.

L'avenir du secteur se joue désormais sur le terrain de la relation client et sur la capacité à offrir des services et des produits ultra-personnalisés.

faut-il encore maitriser tous les outils. Pour cela Digital Wallonia, le secteur bancaire et le réseau des espaces publics numériques de Wallonie unissent leurs forces pour faciliter le passage aux opérations bancaires de tous... On en parle avec André Blavier, manager et expert à l'Agence du numérique.

06H37 DISQUE. BEATLES - Back in the URSS

06H40 MOBILINFO

06H43 LE FAIT REGIONAL. Sophie LEONARD. Nouveau centre culturel de Wavre. Hugues VAN PEEL

06H51 DISQUE. SCORPIONS - Wind of change

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Olivier NERDERLANDT nous parle du groupe belge de jazz Taxi Wars



SPECIALE CHUTE DU MUR DE BERLIN

07-08H Qu'est-ce qu'on en dit ?



07H00 LE JOURNAL DE Florence HURNER (8minutes)

07H12 LE DOSSIER SPECIAL BERLIN. Reportages à Berlin & Evocations. Christian BERHENDT, constitutionaliste & Nathalie VIERSIEUX, correspondante RTBF à Berlin

07H27 DISQUE SOUS RESERVE. IGGY POP - The passenger

07h30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec François HEUREUX.

07h32 L'INCONTOURNABLE. Françoise BARE la playlist de la guerre froide et du mur

07H38 DISQUE. DAVID BOWIE - Heroes

07h43 LES COULISSES DE L'EUROPE. Olivier HANRION

07H46 L'INVITE Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Le mur de Berlin séparait deux mondes. Il devait être « le dernier », mais 30 ans après sa chute, les murs ne cessent de se dresser en réponse aux défis de la mondialisation. Construits pour protéger, isoler... ou tomber ?

L'invitée de la matinale a parcouru le monde pour retracer ces nouvelles barrières, des « peacelines » de Belfast à la clôture électrifiée du Cachemire, du « Berm » du Sahara occidental au mur-frontière entre les États-Unis et le Mexique...en passant par la « barrière de sécurité » entre Israël et la Cisjordanie. Alexandra Novosseloff est photographe, elle en a fait un livre « Des murs et des hommes ».

Elle est aussi chercheure senior à l'International Peace Institute de New York.

Depuis le 11 septembre 2001, ces barrières se sont multipliées. Comment décoder ces nouvelles frontières ? Après 1989, « la vague d'optimisme a été de courte durée », explique Alexandra Novosseloff. « Il y a deux fois plus de murs ». Quelle est l'efficacité de ces murs ? Comment décoder l'attitude des gouvernements ?



08-09H Qu'est-ce qu'on en retient ?



08H00 LE JOURNAL DE Aline GONCALVES (15 minutes)

08H17 LES GRENADES de Safia KESSAS Le mur du silence des violences faites aux femmes

08H21 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT(1). La chute du mur de Berlin. QU'EN DIT LA PRESSE ? REVUE DE PRESSE de Michel LAGASE

08H24 DISQUE SOUS RESERVE. PINK FLOYD - Another brick in the wall

08H30 LES TITRES DE L'ACTU. François HEUREUX + MOBILINFO

08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT(2). La chute du mur de Berlin. François HEUREUX. LE TALK. 2019, état des lieux des murs dans le monde. Avec Laetitia SEDOUX, chargée de plaidoyer à l'ENAAT (réseau européen contre le commerce des armes) et Philippe HENSMAN, directeur général d'Amnesty international Belgique.

08H45 DISQUE SOUS RESERVE. U2 - Zoo Station

08H47 Il y a 30 ans, ils y étaient avec Georges LAUWERYS & Malika ATTAR, journalistes RTBF....

Casting et équipe Animateur François HEUREUX