Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD et Benjamin MARECHAL sur le grand prime de « On est pas des pigeons » consacré aux top 10 des pires arnaques



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX et Baptiste HUPIN sur la formation du gouvernement belge. "Des élections anticipées, est-ce un scénario crédible ?"



07H46 L'INVITE. Y'a-t-il de la rumba dans l'air, rue de la Loi ? Philippe Geluck commente l'actualité ce mercredi dans la matinale avec Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Le dessinateur sort son 22e album « La Rumba du Chat ». Dans ce nouveau tome, il dénonce notamment le politiquement correct dans une société en plein déclin. « Rumba, c'était pour dire tout va mal, mais tchikeboom, tchikeboom, faisons comme si de rien n'était », précise-t-il. On parlera de politique, de « Belgitude » et de nos démocraties en crise.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. François HEUREUX. LE DEBAT. Comment combattre le racisme dans les stades de football ? Les débatteurs : François GEMENNE, professeur à ULiège et Sciences Po Paris et Rodrigo BENKENS, journaliste RTBF

