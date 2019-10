Matin Première : sur Auvio

06-07H Qu'est ce qui se passe ce matin ?



06H00 LE JOURNAL DE François KIRSCH (6 minutes) + METEO

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS

06H13 DISQUE. KID CREOLE AND THE COCONUTS - Endicott

06H16 LE FAIT DU JOUR. A déterminer

06H20 REVUE DE PRESSE avec Aline JACOBS.

06H24 DISQUE. CELESTE - Strange

06H30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec François KIRSCH + METEO

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. L'invité du jour est Marlène Rabaud, réalisatrice du film documentaire « Congo Lucha », coproduit par la RTBF, qui reçoit ce mercredi le prestigieux prix ALBERT LONDRES. Pitch : Des militants de La Lucha sont nés dans la guerre de l'Est du Congo. Devenus adultes, ils luttent à mains nues pour sauver l'embryon de démocratie qui existe dans leur pays, seule manière selon eux d'espérer la fin de la guerre et des jours meilleur. Interview de Wahoub Fayoumi. Ce documentaire sera diffusé ce mercredi 30/10 à 22h50 sur la Une.

06H37 DISQUE. MIOSSEC - Je suis devenu

06H40 MOBILINFO

06H43 LE FAIT REGIONAL. Sophie BREMS. Le saxophone à nouveau à l'honneur à Dinant, ville natale de son inventeur. Le 7e concours international Adolphe Sax vient de commencer. 94 candidats en provenance de 20 pays vont montrer leur virtuosité devant le jury international. Dans l'espoir d'être parmi les 18 demi finalistes - ou peut-être même parmi les 6 finalistes de ce concours mondialement reconnu. Reportage de Monika Wachter, qui a assisté aux premières éliminatoires.

06H51 DISQUE. HONEY DRIPPERS - Impeach the president

06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE nous parle du lien entre la baisse du taux d'intérêt et l'augmentation des prix immobiliers.

06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. REDIFFUSION. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Laurent Mathieu revient sur la célèbre trilogie du Parrain.



07-08H Qu'est-ce qu'on en dit ?



07H00 LE JOURNAL DE Florence HURNER (8minutes)

07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Il y a un an, le 28 octobre 2018, le 737 Max, le nouveau fleuron de Boeing, s'écrasait peu après le décollage en Indonésie. En mars 2019, c'était un autre, en Ethiopie. Depuis, tous les 737 Max sont cloués au sol. Dennis Muilenburg, le patron de Boeing, passe, ce mardi et mercredi au Congrès américain. Un oral crucial à la fois pour son avenir à la tête de l'avionneur et pour regagner la confiance du grand public après deux crashs du 737. Pierre-Yves MEUGENS interrogera à ce sujet Waldo Cerdan, expert indépendant en sécurité aérienne et instructeur.

07H17 DISQUE SOUS RESERVE. EDWYN COLLINS - A girl like you

07H22 L'ŒIL DE Olivier MARCHAL sur les embouteillages.

07h30 LES TITRES DE L'ACTU. L'essentiel de l'info avec Pierre-Yves MEUGENS

07h32 L'INCONTOURNABLE. Hugues DAYEZ. L'actualité cinématographique.

07H38 DISQUE. MADONNA - American Pie

07H46 L'INVITE Rachel CRIVELLARO et Pierre-Yves MEUGENS. Il fait partie des 5 candidats qui briguent la présidence du MR. Face à la concurrence, Denis Ducarme, se présente comme le candidat de la base. Alors comment se positionne-t-il face à Georges-Louis Bouchez, considéré comme le candidat de l'appareil. Quelles sont les priorités et les ambitions de celui qui se présente lui-même comme le Francken wallon ? Comment mène t-il sa campagne alors qu'il est toujours ministre de l'Agriculture dans le gouvernement en affaires courantes. Nous évoquerons aussi avec lui le départ de plusieurs grands formats réformateurs et l'avenir d'un gouvernement fédéral sans réelle marge de manoeuvre. Denis Ducarme est l'invité de Matin Première.





08-09H Qu'est-ce qu'on en retient ?



08H00 LE JOURNAL DE François KIRSCH (15 minutes)

08H17 LE DARD DE CHRISTOPHE BOURDON. A déterminer

08H21 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT(1). PIERRE-YVES MEUGENS. LE DEBRIEF DE L'ACTU. La fonte du permafrost, 2 fois plus dangereuse en hiver ? On en parle avec Félicien BOGAERTS, et Guy HAARSCHER

08H24 DISQUE SOUS RESERVE. STING - ENGLISHMAN IN NEW YORK

08H30 LES...

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS