Matin Première : sur Auvio

« Living with yourself » et « His dark Materials : à la croisée des mondes »

06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie BREMS. Interview en direct de Luc Vermeersch de l'ASBL « L'autre jardin ». Une association qui a comme projet le maraîchage, la culture de fruits et de légumes, ainsi que la vente de leurs produits. Tout cela se fait en travaillant avec des personnes porteuses de handicap, dans le but de promouvoir l'intégration socio-culturelle.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Amid FALJAOUI sur une première historique en Belgique Pour la première fois, une banque privée (PUILAETCO) va taxer les dépôts des riches.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Sébastien GIRON. Les profits que tirent les crématoriums après une crémation #SCAN



07H46 L'INVITE Rachel CRIVELLARO et Pierre-Yves MEUGENS. Son nom a beaucoup circulé pour succéder à Charles Michel au 16, rue de la Loi. Finalement, la succession intervient plus vite que prévu, la ministre du Budget, Sophie Wilmès (MR) devient Premier ministre, mais aussi la première femme à accéder à cette fonction dans l'histoire de la Belgique. Une première donc, mais Sophie Wilmès hérite aussi de la patate chaude, un gouvernement fédéral minoritaire et en affaires courantes. Alors quelle sera sa marque de fabrique pour cet intérim qui risque de durer ? Et comment compte-elle s'y prendre pour éviter un shut-down national ?

