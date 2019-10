Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Les vacances de Pâques, c'est pour la semaine prochaine. Cette période est-elle toujours synonyme de vacance pour les belges ? Pour en parler, Sophie BREMS s'entretient par téléphone avec Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport de Zaventem et Vincent Grassa, porte-parole de l'aéroport de Charleroi



EMISSION SPECIALE ANNIVERSAIRE DE LA PRINCESSE ELISABETH ENTRE 7H ET 8H



La princesse Elisabeth aura 18 ans ce vendredi. Majeure, elle va pouvoir succéder à son père le roi Philippe s'il abdique ou s'il décède sans avoir recourt à un régent. L'occasion pour La Première d'évoquer la famille royale de Belgique et son avenir.



08H17 LA GRENADE de Safia KESSAS



08H47 Gilles QUOISTIAUX - Nouvelles Technologies - Une boite rachète des visages pour 100 milles dollar. Cette start up veut créer des robots humanoïdes et leur donner des traits humains



08H52 Frédéric BRAIBANT - Tendances Pub - La technologie « Deepfake » utilisée dans la publicité

