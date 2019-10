Matin Première : sur Auvio

06H16 LE FAIT DU JOUR. Samuel GRULOIS. Le parcours du 107ième Tour de France sera dévoilé ce mardi midi à Paris. Le départ sera donné le 27 juin à Nice et l'arrivée sur les Champs-Elysées le 19 juillet. Comme chaque année, les rumeurs de trajets d'étape circulent dans les médias. Samuel GRULOIS en a parlé avec le patron du Tour, Christian PRUDHOMME.



06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Danielle WELTER sur la visite d'Etat de trois jours du roi Philippe et la reine Mathilde au Grand-duché de Luxembourg. Qu'est-ce qu'une visite d'Etat ? De quoi vont parler Philippe et le grand-duc Henri ? Pourquoi Philippe et Mathilde se rendent-ils en train à Luxembourg ?



06H43 LE FAIT REGIONAL. Michael SCHOLZE. Il y a de moins en moins de producteurs de chicons de terre en Wallonie. Une des solutions est de passer par l'hydroculture. Quelques agriculteurs ont déjà fait le pas et des politiques montois souhaitent mettre en place une appellation contrôlée du chicon cultivé dans l'eau.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Alain GERLACHE pour les 50 ans de l'album In the court of the Crimson King du groupe de rock progressif britannique KING CRIMSON.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE reçoit Thomas RENARD, spécialiste des matières terroristes à l'institut EGMONT. Quelle est la situation en Syrie ? Le rapatriement des Belges pose question. Quid du renforcement du groupe terroriste Etat islamique dans le contexte de l'offensive de l'armée turque.



07H22 L'ŒIL DE Sandro CALDERONE. Avec le Brexit, c'est l'indépendance de l'Ecosse qui refait surface. Le SNP, le parti indépendantiste écossais de centre-gauche est clairement pro-européen et pro-migrants. Nicolas STURGEON, la présidente du SNP et Première ministre écossaise, l'a encore martelé dimanche dernier lors du Congrès annuel du parti.



07H46 L'INVITE. La justice espagnole a émis un nouveau mandat d'arrêt européen et international contre l'ancien président régional catalan Carles PUIGDEMONT, après la condamnation lundi de 9 autres indépendantistes à des peines de prison pour la tentative de sécession de 2017. La N-VA soutient le combat de PUIDGDEMONT. L'eurodéputée Assita KANKO suit le dossier au parlement européen dans la Commission des libertés civiques. Elle est l'invitée de Thomas GADISSEUX et Pascal CLAUDE.



08H17 LA BULLE DE Josef SCHOVANEC. Kaïs SAÏED, une sacrée leçon politique venu de Tunisie.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. Pascal CLAUDE. LE DEBAT: que faire des djihadistes Belges en Syrie ? Avec Dorian de MEEUÛS, rédacteur en chef de La Libre et Valery LEROUGE, correspondant France TV à Bruxelles.



08H47 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. Bertrand HENNE. La bataille politique pour la ville de Mons en 1988 et la montée en puissance d'Elio DI RUPO.

