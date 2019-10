Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Premier jour des travaux à la jonction Nord-midi: moins de voies disponibles > moins de trains > plus de difficultés à se déplacer en train ? Pourquoi ces travaux ? Combien de temps vont-ils durer ? Et pour quelle amélioration ? Sophie BREMS s'entretient avec Vincent BAYER, porte-parole de la SNCB.



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie BREMS. Les élections communales, c'était il y a un an. Focus sur Wavre, c'est chouette (WaChou), une liste burlesque présente lors des élections communales. Interview de Joël PHILIPPE, troisième sur la liste. WaChou proposait à l'époque de se servir de l'humour pour faire bouger les choses. Que s'est-il passé en un an ?



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Amid FALJAOUI. Comment les patrons s'y prennent pour faire du business dans une Belgique divisée ?



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Marc SIRLEREAU. 1 an après les élections communales, comment ça se passe depuis la mise en place des nouvelles majorités ?



07H22 L'ŒIL DE Pierre MARLET. C'est une semaine décisive en Grande-Bretagne avec la suite et peut-être la fin du feuilleton Brexit. En attendant, la tradition britannique se perpétue avec, ce lundi, à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, le discours de la Reine Elisabeth II.



07H46 L'INVITE. Qui surveille encore les djihadistes dans les camps de réfugiés et les prisons syriennes ? Le risque de les voir revenir en Europe est-il plus important ? Est-on face à de nouvelles « bombes à retardement » ? Le Procureur fédéral, Frédéric VAN LEEUW suit la situation de près. Il est l'invité de Pascal CLAUDE & Thomas GADISSEUX.



08H17 LE DARD DE Christophe BOURDON.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT: Affaire DUPONT DE LIGONNES : l'emballement médiatique était-il inévitable ? Avec Béa ERCOLINI, fondatrice de l'ASBL "Touche pas à ma Pote" et du cercle féminin "Beabee" & le journaliste Alain GERLACHE.



08H47 SERIE. FUTUR SIMPLE avec Hélène MAQUET. Et si les algorithmes nous trouvait le boulot parfait ?

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE