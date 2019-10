Matin Première : sur Auvio

06H16 LE FAIT DU JOUR.Ghislane KOUNDA. Le Nobel de la Paix sera attribué ce vendredi à 11 heures à Oslo. Il y a 301 candidats. Greta THUNBERG en fait partie. La jeune Suédoise a-t-elle ses chances ? Y a-t-il déjà eu des lauréats controversés ou qui auraient trahi les valeurs de la paix ?



06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. CAP 48. Sophie BREMS s'entretient avec Elodie GERARDS, institutrice et coordinatrice d'une classe inclusive à l'école L'espérance de Jemappes. Les classes inclusives, un projet soutenu par les équipes de la RTBF, qui vont marcher 100 kilomètres, et, grâce aux dons, vont aider de nombreux enfants handicapés.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Olivier THUNUS. Une partie du célèbre marché de la Batte à Liège va devoir déménager, le temps des travaux d'aménagement de la nouvelle ligne de tram. La Batte, c'est le plus grand et le plus ancien marché de Belgique. Situé le long de la Meuse, entre 50 000 et 100 000 personnes s'y rendent chaque dimanche. C'est un poumon économique important de la ville de Liège qui va devoir s'adapter aux travaux pendant deux ans.



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Sébastien MINISTRU pour la magnifique série "Six feet under".



07H22 L'ŒIL DE Laurence ROSIER, professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique à l'ULB. Laurence ROSIER est également l'auteure et coauteure d'ouvrages sur la langue française. Le sujet du jour : la galanterie.



07H41 LES COULISSES DES POUVOIRS. Olivier HANRION. Le Brexit prévu dans trois semaines aura-t-il lieu ? La dernière proposition britannique sur le Brexit peut-elle encore évoluer ? Pourquoi Boris JOHNSON a-t-il décidé de venir au sommet européen de Bruxelles le 18 octobre ?



07H46 L'INVITE DE François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. Les derniers rebondissements dans l'affaire Nethys-Enodia ont révélé encore un peu plus les tensions entre socialistes. La démission de la présidente de l'intercommunale, Muriel TARGNION en est le dernier exemple. Un des ténors socialistes liégeois, le bourgmestre d'Herstal, Frédéric DAERDEN est l'invité de la matinale. Sa commune est actionnaire de l'intercommunale Enodia, elle abrite d'ailleurs un des grands call center de l'opérateur Voo. Comment décode-t-il la situation actuelle, et la suite du dossier ?



08H22 LES DECODEURS. NOUVELLES TECHNOLOGIES . Gilles QUOISTIAUX nous parle des policiers robot qui, parfois, foirent leur coup...



08H33 LES DECODEURS : LE DEBAT animé par Marie VAN CUTSEM. Affaire BICKY: les publicitaires ont-ils une responsabilité sociétale ? Quel est le rôle de la pub, est-ce à elle de défendre des valeurs progressistes ? N'y a-t-il pas une ambiguïté à le faire avec une finalité bien connue, à savoir vendre des produits ? Les invités : Frédéric BREBANT, journaliste chez Trends tendances, spécialiste de la pub & Alain MAYNE, de HoetHoet, une société de branding, création de marques, et président d'un comité d'experts sur la responsabilité des marques au sein de la BAM, la Belgian Association of Marketing.



08H47 LES DECODEURS : LA SEMAINE DES MEDIAS. Marie VAN CUTSEM. La disparition d'Eugène SACCOMANO, une légende du journalisme sportif français - Joker, le film de Todd PHILIPS, avec Joaquin PHOENIX, objet d'une polémique - Qui pour diriger France médias en 2021, le nouveau holding de l'audiovisuel public français ?

