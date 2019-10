Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. 3 jours après le retrait des Américains du Nord de la Syrie, la Turquie a commencé aujourd'hui à envahir la région. L'objectif des forces armées turques est de repousser les combattants kurdes. Sophie BREMS s'entretient avec le député ECOLO Samuel COGOLATI. Les Verts demandent que la Belgique - actuellement membre du Conseil de sécurité des Nations unies - suspende immédiatement la coopération militaire avec la Turquie.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Reportage de Grégory FOBE. Nicolas TOURNAY vient d'être désigné meilleur cuisinier de Belgique par le club Prosper MONTAGNE. Visite du restaurant du lauréat, le Mont à Gourmet, à Gouy-lez-Piéton, près de Charleroi.



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Amélie ZUCCA de Pure pour le film Thelma & Louise, en 1991.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. 1 an après le Footbelgate, la situation dans le monde du football belge a-t-elle changé ? Le point sur ce dossier avec Thierry LUTHERS



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX reçoivent Christine DEFRAIGNE. Se lancera-t-elle dans la course à la présidence du MR ? Elle reprochait il y a une semaine au parti de ne pas ouvrir l'élection à toutes les candidatures. Les candidats peuvent se faire connaitre jusqu'à ce vendredi. Nous évoquerons aussi les dossiers politico-médiatiques qui agitent Liège.



08H17 LA PLUME DE Thomas GUNZIG.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT.Rébellion, désobéissance civile: voie unique pour l'écologie ? Avec Corentin de SALLE, directeur du centre Jean GOL & Félicien BOGAERTS, animateur sur Classic 21, présentateur de l'émission télé Plan Cult mais aussi YouTubeur influent.



08H47 SERIE. DE L'AUTRE COTE DU MUR de Cécile POSS. Sixième épisode. Les jeunes Allemands commencent à s'émanciper et se rebellent contre la politique à l'ancienne. Le mur enfante alors d'une rébellion culturel. Kreutzberg et Schoenberg à Berlin deviennent des quartiers d'émancipation, des quartiers de création des jeunes. Une scène musicale expérimentale se développe, avec un groupe phare à l'identité singulière et bien allemande: KRAFTWERK.

