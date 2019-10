Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Interview de Caroline FOUREST pour son premier long métrage Sœurs d'armes, un film de guerre féministe comme elle le définit elle-même. Le film parle du sort des femmes Yézidies, une minorité kurdophone, persécutée en Irak, par l'Etat islamique.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Reportage de Véronique FIEVET. Il y aurait de plus en plus de squats à Bruxelles. Pour mieux connaître ces lieux de vie, un festival va ouvrir ses portes, jusqu'au 20 octobre. Le festival s'appelle le Coucou puissant...



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Régis DE RATH pour l'album So, le cinquième album solo de Peter GABRIEL, sorti en 1986, avec de nombreux hits comme Red rain, sledghammer & don't give up en duo avec Kate BUSH.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX reçoit Eric HOLLANDER, patron de l'agence de publicité AIR. Pourquoi les agences de pub aiment réaliser des campagnes pour des bonnes causes comme CAP 48 ?



07H22 L'ŒIL DE Joyce AZAR. Le Vlaams canon, on ne parle plus que de ça en Flandre. Wat is dat ?



07H46 L'INVITE. Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Est-ce la « guerre des tranchées » parmi les patrons wallons ? Que se passe-t-il au sein de l'Union wallonne des entreprises ? Le président est décrié pour ses positions en faveur de la transition écologique. Au cœur du débat , cette question : les patrons seraient-ils rétrogrades ? Un autre ténor de UWE, L'administrateur délégué, Olivier de WASEIGE, veut siffler la fin de la récréation. Il est l'invité de la matinale.



08H17 LE DARD DE Christophe BOURDON.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT : Peut-on se passer du fédéral ? Les débatteurs : Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Soir et François de BRIGODE, journaliste présentateur du 19h30.



08H47 SERIE. LE MEILLEUR DES MONDES. Marie VANCUTSEM pour The Handmaid's tale ( la servante écarlate ) , le roman d'anticipation de Margaret ATWOOD, sorti en 1985.

