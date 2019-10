Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Interview de Christophe BRÜCK, porte-parole francophone de la police fédérale. Le douzième marathon de la vitesse a lieu ce mardi dès 06h00 jusqu'à mercredi à la même heure. L'année dernière, les polices fédérales et locales ont contrôlé 1 million de véhicules. 29 450 véhicules roulaient trop vite et il y a eu 65 retraits de permis de conduire. Concrètement, comment va se passer l'opération ?



06H43 LE FAIT REGIONAL. Reportage d'Isabelle PALMITESSA. Le moulin de Thimougies, près de Tournai, est en train de renaître. Une entreprise spécialisée reconstruit le moulin à vent en bois. L'ancien moulin s'était effondré en 2008, aux grands désespoirs des habitants.



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Benoît FEYT pour The life of Brian, le premier film culte des Monty Python, sorti il y a 40 ans.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. EASI, fournisseur de logiciels de sécurité pour entreprises, a remporté ce lundi le prix de l'entreprise de l'année 2019, organisé par EY, BNP Paris Fortis et L'écho. François HEUREUX reçoit Salvatore CURABA, le patron d'EASI. Ancien footballeur et entraîneur, ce patron atypique a notamment repris le club de foot de La Louvière et espère bien un jour voir son club champion de Belgique.



07H22 L'ŒIL DE Sandro CALDERONE. La Suède, pays d'Alfred NOBEL, connu pour ses prix, mais aussi inventeur de la dynamite, à la réputation d'être un pays calme. Mais peut-être pas si calme que ça finalement !



07h32 L'INCONTOURNABLE. Nicole DEBARRE pour le roman Le bal des folles de Victoria MAS. Le récit est inspiré de faits réels. L'histoire nous plonge en 1885, à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. C'est dans cette hôpital qu'on internait des femmes qui avaient l'outrecuidance d'avoir des idées trop libérales pour l'époque. C'est après avoir visité l'hôpital parisien que la jeune écrivaine à eu l'idée d'écrire cette histoire.



07H46 L'INVITE. Thomas GADISSEUX et François HEUREUX reçoivent Koen GEENS, vice-premier ministre et ministre de la Justice, pressenti pour remplacer Charles MICHEL, au 16 rue de la Loi.



08H33 08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. Le débat : les Affaires à Liège...avec François GEMENNE, professeur à l'ULiège et Sciences Po Paris & François BRABANT, fondateur et rédacteur en chef de Wilfried.



08H47 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. Hélène MAQUET. Retour sur le naufrage du Mont-Louis, au large d'Ostende, en 1984. Le porte-conteneur transportait des produits radioactifs.

