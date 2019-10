Matin Première : sur Auvio

Watergate VS. Ukrainegate

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU avec Frédéric FAUX, correspondant RTBF en Scandinavie. On connaîtra cette semaine les lauréats des prix Nobel. L'année dernière c'était la crise à l'académie suédoise. Le prix Nobel de littérature n'avait pas été attribué, une première depuis 70 ans. Alors, la tempête est-elle passée ? Les conséquences de cette crise sur les prix Nobel en général se font-elles encore sentir ? Qu'y-a-t-il eu comme changements à l'académie ? Quels sont les favoris cette année ?



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie LEONARD s'entretient avec Nathalie BORREMANS, de l'asbl Haut-Regard, située à Waremme, en province de Liège. Ce service d'accueil de jour et résidentiel accompagne des personnes en situation de handicap mental dans leur projet de vie. L'objectif : favoriser leur autonomie. Le financement de CAP 48, l'année dernière, permet aux résidents d'expérimenter la vie en autonomie dans un appartement semi-communautaire avec un accompagnement sur mesure.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Florence HURNER pour le film La leçon de piano de Jane CAMPION.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Baptiste HUPIN. Théo FRANCKEN va négocier au fédéral pour la N-va : pourquoi lui ?



07h32 L'INCONTOURNABLE. Thierry BELLEFROID sur Philippe TOME, le scénariste créateur du Petit Spirou, décédé ce week-end.



07H46 L'INVITE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX reçoivent Stéphane HAZEE. Le chef de groupe ECOLO s'exprimera sur l'affaire Nethys au nom de la majorité gouvernementale.



08H17 LE DARD DE Christophe BOURDON.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT : l'affaire Nethys, avec les journalistes Alain GERLACHE & Gaspard GROSJEAN.



08H56 SHAKER. Les moments forts de la matinale compilés par Garance FITCH BORIBON.

