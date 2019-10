Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD s'entretient avec Marie-Adèlaïde DEFOURNY, porte-parole de Think-Pink. Think-Pink déclare le mois d'octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein. Avec octobre rose, l'association veut rappeler à la population l'importance du dépistage du cancer du sein.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Reportage d'Hugues DECALUWE. Un espace dédié aux créateurs a vu le jour il y a un an à Marcinelle. Composite, c'est son nom, fonctionne comme une coopérative : les espaces sont loués 2 à 3 fois moins chers qu'ailleurs en échange d'un investissement pour faire fonctionner la structure. Il y a un an, il y avait 5 créateurs. Aujourd'hui, ils sont 35 ! Pour son premier anniversaire, Composite ouvre ses portes au public ce samedi à partir de 16 heures.



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Gorian DELPATURE pour le premier album du groupe américain THE DOORS sorti en 1967.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION avec David Bertrand.Le parcours de Nafissatou THIAM aux Mondiaux d'athlétisme à Doha et retour sur sa carrière.



07H41 LES COULISSES DES POUVOIRS. Olivier HANRION. Les auditions des commissaires européens au parlement : exercice de démocratie ou de tirs aux pigeons ?



07H46 LES INVITES DE François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. C'est une histoire qui nous pourrait tous arriver. Un vendredi soir. Le 4 novembre 2016, Victor, 13 ans, tombe du toit de sa maison à Schaerbeek. Par accident. Il tournait un film sur son smartphone avec son cousin. Ses parents, Patricia VERGAUWEN et Francis VAN de WOESTYNE sont au restaurant. La grande sœur tentera de le réanimer. Mais il est trop tard. Près de 3 ans plus tard, ses parents publient un livre, "Mon enfant", pour raconter ce drame absolu, la douleur qui les accompagne chaque matin, et le combat quotidien qu'ils mènent au nom de leur fils. Patricia VERGAUWEN et Francis VAN de WOESTYNE s'expriment ce vendredi dans la matinale.



08H17 LA GRENADE DE Safia KESSAS. Retour sur le discours d'Eric ZEMMOUR lors de la Convention de la droite le 28 septembre dernier. ZEMMOUR glorifie l'homme blanc hétérosexuel, fustige les immigrés, l'Islam, les féministes et s'en prend aux médias, ses grands ennemis... Un discours retransmis intégralement, en direct, pendant 30 minutes sur LCI...



08H21 & 08H33 LES DECODEURS Marie VANCUTSEM : LE DEBAT Liberté d'expression/d'informer versus droit à l'image, peut-on photographier des policiers en pleine intervention ? Don't shoot, c'est le nom de cette exposition de novembre 2018 ciblée par les plaintes de 4 policiers et de la zone de police Bruxelles-Ixelles. L'exposition, organisée par 3 associations et médias militants, dénonçait les violences policières. On voyait sur les images des policiers en intervention, avec des manifestants, des immigrés. Les policiers qui portent plainte invoquent leur droit à la vie privée, leur droit à l'image. Mais où mettre le curseur, entre la nécessité d'informer le public et celle de respecter le droit à l'image des personnes ? Peut-on invoquer ce droit-là lorsqu'on est dans l'exercice de ses fonctions dans un lieu public ?

Avec Martine SIMONIS, secrétaire générale de l'AJP, l'association des journalistes professionnels & Thierry BELIN, secrétaire national du Syndicat national du personnel de police et de sécurité.



08H45 LES DECODEURS : NOUVELLES TECHNOLOGIES avec Gilles QUOISTIAUX : des chatbots qu'on tente d' humaniser pour qu'ils aient plus de succès auprès des humains.



08H49 LES DECODEURS : TENDANCES PUB avec Fred BREBANT. Quatre récupérations de slogans et d'événements pour mieux faire parler de soi.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX