Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD s'entretient avec Pierre-Arnaud PERROUTY, directeur de La ligue des droits humains. Ce jeudi s'ouvre à Bruxelles le procès à l'encontre des organisateurs de l'expo photos Don't shoot. C'est la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles qui est à l'origine de cette plainte. Les visages de 4 policiers apparaissaient sur des photos.

Ils considèrent que leur droit à l'image a été violé, leur droit à l'honneur et à la réputation. L'exposition organisée par le collectif de photographes Krasnyi, la Ligue des Droits Humains, Zin tv et le photographe Frédéric MOREAU de Bellaing de novembre 2018 voulait illustrer et mettre en débat les atteintes à la liberté de manifester. L'association des journalistes Professionnels et la Fédération Européenne des Journalistes considèrent que ce procès constitue une menace pour la liberté d'informer



06H43 LE FAIT REGIONAL.Jean-Claude HENNUY. Le contournement nord de Wavre, un projet vieux de 40 ans, vient d'être approuvé par le ministre de l'aménagement du territoire Willy BORSUS. Mais les opposants vont au conseil d'Etat. Pour eux, des alternatives au projet sont possibles.



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Laurent DEHOSSAY pour le tableau de William Turner Quillebeuf, mouth of the Seine.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION avec Caroline HICK de retour de Broklyn à New York où il y a de plus en plus d'écoles afrocentrées. De quoi s'agit-il exactement et comment fonctionnent ces écoles ?



07h32 L'INCONTOURNABLE. Nicole DEBARRE pour le spectacle Le présent qui déborde - O Agora que democra, de la Brésilienne Christiane JATAHAY, actuellement au Théâtre National. Un spectacle qui mêle film et théâtre.



07H46 L'INVITE en direct de LEUVEN. Thomas GADISSEUX reçoit Louis TOBBACK. A son âge, il envoie encore du lourd... Louis TOBBACK, ministre d'Etat sp.a, sort l'artillerie contre le gouvernement flamand. Le CDV et l'OpenVLD devrait ramper de honte dit-il. Louis TOBBACK dénonce la mainmise du Vlaams Belang, qu'il continue d'appeler Vlaams Blok.



08H17 LE DARD DE Christophe BOURDON.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. Faut-il interdire les symboles communistes ? Avec Alain Gerlache, journaliste et Guy HAARSCHER, professeur émérite et ancien doyen de la faculté de Philosophie et Lettres de l'ULB.



08H47 SERIE. DE L'AUTRE COTE DU MUR de Cécile POSS. Cinquième épisode. Dans un premier temps, en RDA, les opposants sont réprimés brutalement. Et puis, dès 1958, la Stasi délaisse la brutalité et passe à la surveillance massive de la population. La terreur ouverte fait place à la terreur psychologique.

