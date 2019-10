Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. Adélaïde CHARLIER part ce mercredi en bateau en direction du Brésil. Avec Greta THUNBERG, Anuna DE WEVER et bien d'autres jeunes engagés pour le climat, ces jeunes participeront en décembre à la conférence des Nations unies sur le changement climatique. Mais avant, ils s'enfonceront dans la forêt amazonienne, à la rencontre des citoyens. Ensuite, ils descendront au Chili pour participer à la COP des jeunes et finalement, ils se rendront à la COP 25 pour mettre la pression sur les politiques. Thi Diem QUACH l'a rencontré avant son départ.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Reportage d'Aline WAVREILLE. La Cinematek de Bruxelles est à la recherche de 25 000 euros pour renouveler les machines nécessaires à la présentation de son patrimoine. Elle a décidé de lancer un crownfunding. La cinémathèque Royale de Belgique bénéficie annuellement d'un financement de 3 millions, ce qui est trop peu pour investir seule dans cet achat.



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Manu JOUS pour le titre Echos de PINK FLOYD - titre de 23 minutes ! - extrait de MEDDLE, le sixième album du groupe britannique, sorti en 1971.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Plateau Arnaud PILET. Pourquoi a-t-on peur de l'Afsca ? Une enquête sur le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.



07H22 L'ŒIL DE Sandro CALDERONE. Les dirigeants du groupe de Visegrad se réunissent ce mercredi en République tchèque. Visegrad, c'est quatre pays : la Hongrie, la Pologne, La Tchéquie et la Slovaquie. Et depuis quelques années, cette entité est de plus en plus présente sur la scène européenne, en particulier sur les questions d'immigration.



07H41 LES COULISSES DES POUVOIRS. Bertrand HENNE



08H17 LE DARD DE Christophe BOURDON. La séquence humour/humeur de Christophe Bourdon sur un fait d'actualité.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT, le débat : Le virage identitaire du nouveau gouvernement flamand : l'ombre de l'extrême droite ? Avec Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge & Vincent ENGEL, écrivain, professeur de littérature contemporaine à l'UCLouvain.



08H47 SERIE. LE MEILLEUR DES MONDES. Les grands romans d'anticipation du vingtième siècle passés à la loupe par Marie VAN CUSTEM. Et ce matin, un livre paru en 1931...Le meilleur des mondes d'Aldous HUWLEY.

