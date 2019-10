Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD s'entretient avec Lionel DELVAUX, chargé de mission et coordinateur à la Fédération Inter-environnement Wallonie. Ce 1er octobre, c'est l'ouverture de la chasse en Wallonie. 50 associations lancent un appel. Elles dénoncent des pratiques déviantes qui impactent la biodiversité et nos forêts, des souffrances inutiles infligées aux animaux sauvages et la restriction des forêts aux utilisateurs.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Véronique FIEVET. Il y a de plus en plus de caméras de surveillance à Bruxelles. Pour le moment, Bruxelles-mobilité, la STIB et les 6 zones de police visionnent et utilisent séparément leurs images. Une idée fait son chemin : mettre ces images en commun pour gagner en efficacité.



06H58 AH...CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Erik LIBOIS, journaliste sportif, pour le film "Mister Nobody" de Jaco VAN DORMAEL.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. , Ivan DE VADDER, journaliste politique à la VRT, décrypte l'accord de gouvernement flamand, bouclé ce lundi matin.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Françoise BARE pour l'événement phare d'Europalia Roumanie à BOZAR : une grande exposition consacrée au sculpteur Roumain BRANCUSI.



07H46 L'INVITE. Michel LELIEVRE, comparse de Marc DUTROUX, obtient sa libération conditionnelle. Son avocate, Benjamine BOVY, est l'invitée de François HEUREUX & Thomas GADISSEUX.



08H17 LA BULLE DE Josef SCHOVANEC.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT : la libération conditionnelle de Michel LELIEVRE. Les débatteurs : Valéry LEROUGE, correspondant France TV à Bruxelles & François GEMENNE, professeur à l'ULiège et Sciences Po Paris.

