Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Le procès de la journaliste Hajar RAISSOUNI a lieu ce lundi au Maroc. Elle est accusée de débauche et d'avortement illégal. Le cas de cette jeune journaliste pourrait donner un coup d'accélérateur dans le combat progressiste au Maroc. Sophie LEONARD s'entretient avec Hafida BACHIR, secrétaire politique de Vie Féminine. Hafida BACHIR est signataire d'une tribune qui dénonce les lois liberticides sur l'avortement.



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie LEONARD reçoit Axelle LE BRETTEVILLOIS. Elle travaille dans une association qui organise du mentorat intergénérationnel et interculturel en Belgique. L'idée ? Faire se rencontrer des jeunes issus de l'immigration avec des seniors bénévoles et les encadrer, pour atteindre principalement 3 objectifs : aider ces jeunes souvent pénalisés sur le marché de l'emploi à trouver un job, valoriser l'expérience de nos ainés, et surtout favoriser la cohésion sociale et déconstruire un certain nombre de préjugés. Ca s'appelle DUO for a JOB. L'association a déjà créé plus de 2000 duos et autant de belles histoires.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Amid FALJAOUI. Pourquoi la banque nationale de Belgique veut-elle forcer les banques à durcir les conditions d'octroi des prêts hypothécaires en Belgique ? Est-ce qu'il sera bientôt plus difficile de décrocher un prêt ?



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION avec Baptiste HUPIN, sur la formation du gouvernement flamand.



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX reçoivent une fois n'est pas coutume... un chef d'orchestre présenté comme l'un des virtuoses de sa génération.

Un petit génie hongrois qui a décidé de s'installer à Liège. Gergely MADARAS, est, depuis début septembre, le nouveau directeur musical de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège.



08H17 LE BONBON DE Corentin CANDI. Le billet d'hour/d'humeur d'une personnalité sur un fait d'actualité.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT : Gouvernement flamand : faut-il abandonner le vote obligatoire ? Avec Isabella LENARDUZZI, fondatrice et directrice de JUMP, association qui promeut l'égalité des genres dans la sphère économique et Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre.

