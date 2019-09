Matin Première : sur Auvio

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS. Damien TREFOIS



06H43 LE FAIT REGIONAL. Olivier THUNUS. La cristallerie du Val Saint-Lambert vient de s'équiper d'un nouveau four pour créer des pièces originales.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Marc SIRLEREAU. Le chanteur RENAUD.



07H22 L'ŒIL DE Jean-PAUL MARTHOZ, journaliste, essayiste et fin connaisseur des Etats-Unis. La campagne présidentielle semble bien lancée côté Démocrates avec la tentative d'impeachment sur TRUMP. L'Impeachment menace-t-il la campagne de TRUMP ?



07h32 L'INCONTOURNABLE. Nicole DEBARRE pour le livre de Sylvain COHER - Vaincre à Rome, l'histoire du marathonien éthiopien Abebe BIKILA qui a gagné le marathon de Rome en 1960 en courant à pieds nus.



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. La nouvelle génération politique va-t-elle solder les comptes du passé ? Quelle va être l'attitude des nouveaux députés wallons face à l'énième rebondissement dans la saga Nethys ? Olivier BIERIN a été l'expert de l'ombre de ce dossier chez Ecolo durant 3 ans. Il est désormais député wallon. Il est l'invité de la matinale.



08H17 LA PLUME DE Thomas GUNZIG.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. Donald TRUMP va-t-il sauter ? Les débatteurs: François GEMENNE, politologue à l'ULiège et à Sciences-Po Paris & Guy HAARSCHER, professeur émérite et ancien doyen de la faculté de Philosophie et Lettres de l'ULB.



08H47 SERIE. DE L'AUTRE COTE DU MUR. QUATRIEME EPISODE. Cécile POSS. Dans les années 60, les jeunes se révoltent un peu partout, même à l'Est. En Tchécoslovaquie, jeunes (et moins jeunes) réclament une réforme du communisme. Les autorités Tchécoslovaques lâchent du lest. Les Russes voient rouge et, avec leurs alliés, envahissent la Tchécoslovaquie pour mettre fin au printemps de Prague. Willy BRANDT, maire de Berlin-ouest, fait un geste en reconnaissant l'Allemagne de l'Est. La RDA autorise les familles séparées de se revoir - de temps en temps - à l'Est.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX