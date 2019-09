Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Le dernier rapport du GIEC sort ce mercredi. Il concerne l'état des océans et de la banquise. Interview du climatologue Xavier FEITWEISS.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Isabelle PALMITESSA. Qu'est-ce qu'il y a dans le bâtiment Google à Saint-Ghislain, près de Mons ? Pour des raisons de sécurité, il est impossible de visiter l'entreprise. La curiosité des voisins va être satisfaite puisque Google installe ce mercredi matin une caravane sur la Grand Place de Mons. Une visite virtuelle sera présentée et les responsables de Google répondront aux questions des personnes intéressées.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Thomas DE BROUCKERE pour le film Braveheart, réalisé et interprété par Mel GIBSON, en 1995.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX reçoit Anne-Catherine CROUFER pour le Devoir d'enquêtes sur les féminicides diffusé ce mercredi à 20H20 sur La Une. Femmes sous emprise C'est l'histoire d'Emine, Valérie, Fatma et Lucie.... Elles sont mortes sous les coups de leur compagnon ou beaux-fils. Leur " faute " c'était tout simplement d'être des femmes. Elles se savaient en danger, avaient déposé plainte souvent. Et pourtant, elles sont mortes. Aurait-on pu empêcher la mort de ces 4 femmes ? L'Etat belge, la Justice et la police portent-ils une part de responsabilité ? Devoir d'enquête a rencontré les proches d'Emine, Valérie, Fatma et Lucie.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Hugues DAYEZ pour le film Downton ABBEY, une adaptation de la série à succès. Réussite ou fiasco ? Bacurau, un thriller de science-fiction brésilien, qui a remporté le Prix du Jury à Cannes & le retour de RAMBO), toujours incarné par Sylvester STALLONE.



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. Les pouvoirs publics vont-ils faire tomber le château de cartes dans l'affaire Nethys ?

Le conseiller communal à Liège, porte-parole du PTB et député fédéral, Raoul HEDEBOUW, est l'invité de la matinale. Ce mercredi, un conseil d'administration de l'intercommunale doit évaluer les conditions du rachat de VOO par des investisseurs américains. Ce deal commercial est-il équitable ? La réorganisation de la société Nethys se fait-elle sur le dos des actionnaires publics ? En cas de rachat, que vont faire les communes du bénéfice de la vente ? Cela va-t-il retomber dans la poche des citoyens ?



08H17 LA PLUME D'Adeline DIEUDONNE.



08H20 & 08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. L'image et le message de Greta THUNBERGH sont-ils contre-productifs dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Les débatteurs: Corentin de SALLE, directeur du centre Jean GOL et Matthieu PELTIER, professeur de philosophie.



08H47 SERIE. LE MEILLEUR DES MONDES. Marie VANCUTSEM. Aujourd'hui, KALLOCAÏNE de Karin BOYE, un livre publié en 1940. Léo KAL, un chimiste droit et juste met au point un qui sérum révèle les pensées les plus intimes. Une histoire visionnaire ? Des expériences de ce type ont bien eu lieu aux Etats-Unis après-guerre.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX