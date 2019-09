Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Grève mondiale pour le climat ce vendredi. Une mobilisation record est attendue pour le dernier avertissement de la jeunesse aux politiques. Sophie BREMS s'entretient avec Gaëtano BOUTCHER, fondateur de Rise For Climate ( enregistré ). Pourquoi s'engage-t-il pour le climat ? Comment imagine-t-il le financement du pacte climatique ? Les préoccupations pour le climat font-elles encore écho ? Il y a des solutions pour sauver la planète. Pourquoi les d'Etats ne s'engagent-ils pas davantage dans ce combat ?



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Julie MORELLE pour la voix singulière de Nina SIMONE.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Eby BROUZAKIS. Le coupe du monde de rugby à XV commence ce vendredi au Japon.



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. Interview de Mazarine PINGEOT, la fille de François MITTERRAND décortique, dans son roman Se taire, la question du secret.



08H23 LES DECODEURS Marie VANCUTSEM. LE DEBAT : 900.000 sms à deux euros chacun, en deux jours seulement. Les parents de la petite Pia, atteinte d'une maladie rare, ont réussi à rassembler la somme nécessaire pour payer un médicament novateur qui n'existe pour l'instant qu'aux Etats-Unis et dont le coût est exorbitant : 1.9 millions d'euros. Pourquoi ça a si bien fonctionné ? Comment mène-t-on une campagne de dons sur le web, comment touche-t-on le plus grand nombre ? Quel est le rôle de l'émotion dans cette affaire, et qu'est-ce que ça dit de notre système de santé ? Les invités : Jean HERMESSE, secrétaire général des mutualités chrétiennes & Thibaut DUJARDIN-BAZIER, responsable de la communication web de Médecins Sans Frontières.



08H45 LES DECODEURS : NOUVELLES TECHNOLOGIES avec Gilles QUOISTIAUX : Facebook va créer une cour suprême pour la modération de contenus.

TENDANCES PUB avec Fred BREBANT. Un enterrement en grande pompe pour les vieux téléphones portables qui dorment au fond de nos tiroirs.

