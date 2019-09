Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. La sécheresse perdure en Belgique. Les sols sont extrêmement secs et les nappes phréatiques sont au plus bas. 14 communes wallonnes connaissent déjà des restrictions. La mesure va-t-elle être étendue à d'autres communes ? La cellule sécheresse ( du centre régional de crise de Wallonie ) se réunit ce jeudi pour décider. Sophie BREMS reçoit Nicolas YERNAUX, porte-parole du Service Public de Wallonie



06H43 LE FAIT REGIONAL. La porte d'Ulysse, le centre d'hébergements pour migrants à Bruxelles, se retrouvera sans bâtiments fin septembre. Près de 350 migrants y sont actuellement logés. Où vont être relogées ces personnes ? L'inquiétude est-elle palpable sur place ? Mehdi KASSOU, de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés tire la sonnette d'alarme : la fermeture du centre pourrait avoir lieu plus tôt. Aline WAVREILLE s'est rendue sur place.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Elodie DE SELYS pour La cité de la peur, le film culte scénarisé par Les Nuls.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Le stade Roi Baudouin va être rénové. Un consensus politique a été trouvé. Un pôle économique, commercial, touristique et culturel va même voir le jour sur le site du Heysel. Des logements et des bureaux sont également annoncés. Invité : Benoit HELLINGS, échevin à la ville de Bruxelles, en charge du sport et du climat.



07H22 L'ŒIL DE LA CONSTITUTIONNALISTE Anne-Emmanuelle BOURGAUX. La Belgique est-elle atteinte d'un burnout constitutionnel ?



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. A quand une opération mains propres dans le football belge ? Plus la justice creuse, plus elle semble découvrir des faits accablants. Le patron de la Pro League, Pierre FRANçOIS, est l'invité de la matinale. Que font les autorités ? Pourquoi le métier d'agents en Belgique n'est-il pas plus encadré ? Où sont les blocages ?



08H17 LA GRIFFE DE Nicolas VADOT.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. La porte d'Ulysse va bientôt fermer : quel fait-on avec les migrants à Bruxelles ? Avec Rudy AERNOUDT, professeur, écrivain, homme politique, économiste et philosophe & Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX