Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Semaine de la mobilité. Vu l'engouement pour les transports alternatifs, est-ce automatiquement l'Eldorado pour les nouvelles start-up du secteur ? Sophie BREMS reçoit Sylvain NISET, patron de Poppy, loueur de moyens de transport partagés (trottinettes, scooters et voitures).



06H43 LE FAIT REGIONAL. Joyce AZAR. D'après une récente étude de l'Université de Gand, les jeunes Flamands sont en bonne santé physique. Ils mangent plus sainement, fument moins et boivent moins d'alcool. Mais tout n'est pas rose pour autant...



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. En 1990, Nicolas GILLARD a eu le coup de foudre pour le film Misery, de Rob REINER avec Kathy BATES.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX reçoit Tristan GODAERT, pour le Questions à la une de ce soir 20h20 sur la Une.Lorsqu'un emballage en plastique est jeté dans le sac PMC, est-il vraiment recyclé, valorisé ? QALU nous démontrera que les déchets ont parfois un parcours étonnant...



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. C'est l'homme par qui le scandale a éclaté. Il y a bientôt 3 ans. Cédric HALIN, bourgmestre d'Olne, est l'invité de la matinale.

Nous tenterons de comprendre le dessous des cartes de cette saga sans fin. En tant que bourgmestre d'une petite commune liégeoise, actionnaire d'Enodia, ex-Publifin, Cédric HALIN ne compte pas se laisser faire. Avec d'autres bourgmestres de communes actionnaires, ils sont en train de se rassembler autour d'un bureau d'avocats et de préparer une riposte juridique.



08H17 LE DARD de Christophe BOURDON.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. LE DEBAT. Les débatteurs : Filip DERIJCK, journaliste à Bruzz et Karim FADOUL, journaliste RTBF. Dans un reportage diffusé ce dimanche, VTM épingle le piétonnier de Bruxelles comme une zone ou rôdent illégaux et criminels. Le piétonnier de Bruxelles, une zone de non-droit ?

