Matin Première : sur Auvio

06H07 LE JOURNAL DES SPORTS avec Christophe RECULEZ



06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Juul, l'e-cigarette américaine débarque en Belgique. Ce mardi les commerçants pourront la commander et ensuite la mettre en vente. Commercialisée outre-Atlantique depuis deux ans, pourquoi est-elle controversée ? Sophie BREMS s'entretient avec Pierre NYS, médecin généraliste et tabacologue.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. En quoi la gratuité des transports en commun, ne permettra de désencombrer les routes ? En pleine semaine de la mobilité et après la déclaration de politique régional, le point avec Bart JOURQUIN, professeur d'économie des transports.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Le président congolais Félix TSHISEKEDI est arrivé en Belgique ce lundi. Il y passera la semaine, rencontrera les officiels Belges, mais aussi des entrepreneurs du nord comme du sud du pays. Il rencontrera aussi à Bruxelles la diaspora congolaise. Retour sur l'Histoire des relations compliquées entre la Belgique et le Congo avec Damien ROULETTE.



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. Première interview pour la nouvelle ministre de l'Enseignement obligatoire, Caroline DESIR, PS. Elle prêtera serment ce mardi devant le parlement de la fédération Wallonie Bruxelles. Quelle est sa vision pour l'enseignement ? Où se situent, selon elle, les défis en communauté française? Elle détient le plus gros portefeuille du gouvernement. C'est son premier mandat ministériel.



08H17 LA BULLE DE Josef SCHOVANEC. Le dating version Facebook.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT.L'affaire Publifin/Enodia/Nethys...avec Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au Soir & François GEMENNE, professeur à l'ULiège et Sciences Po Paris.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX