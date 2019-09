Matin Première : sur Auvio

06H16 LE FAIT DU JOUR. Sophie BREMS & Nicolas-Xavier LADOUCE. La semaine de la mobilité démarre aujourd'hui. C'est est l'occasion rêvée pour RTBF MOBILINFO d'élargir son offre. Dorénavant, les données des transports publics, STIB, TEC & SNCB, seront également communiquées. Les automobilistes ne seront plus les seuls à recevoir les infos concernant les obstacles sur leurs trajets et la fluidité du trafic. Tous ceux qui utilisent les transports en commun auront accès aux infos qui permettent d'établir au mieux leurs trajets de la journée. A découvrir dès ce matin.



06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. 210 000 étudiants font leur rentrée dans l'enseignement supérieur. Sophie BREMS reçoit Chems MABROUK, présidente de la FEF.



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Vous avez une peu de temps à consacrer aux autres, à une association, à une organisation. La plateforme internet Give a day est ce qu'il vous faut. Give a day met en relation des demandeurs et des volontaires. Sophie BREMS reçoit Mathieu JACOBS, coordinateur de la plateforme.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION avec Benoit FEYT. Une manifestation d'envergure d'agriculteurs aura lieu ce lundi à Ciney. Les producteurs laitiers s'allient avec leurs collègues betteraviers, volaillers et viandeux. Pourquoi manifestent-ils ? Dans quelle situation sont-ils ? Que réclament-ils ?



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX. Après 20 ans à la tête du parti socialiste, Elio DI RUPO annonce qu'il cèdera la main d'ici la fin octobre. Il adoube au passage son successeur, Paul MAGNETTE. Souvent annoncé à la présidence, l'actuel bourgmestre de Charleroi, sera candidat à l'élection interne du PS.



08H17 LE DARD DE Christophe BOURDON.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. La semaine de la mobilité. Avec Alain GERLACHE, journaliste & Isabelle CASTELYN, consultante chez Akkanto, société indépendante en conseil de communication..

