Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Interview d'un des nouveaux ministres wallon/francophone.



06H49 LE FAIT REGIONAL. Nicolas LEJMAN. Les fêtes de Wallonie à Namur, c'est la fête...mais c'est aussi beaucoup de déchets. Presque 100 tonnes sont récoltées chaque jour des Wallos. La ville de Namur souhaite réduire de 20% ces déchets en distribuant 115 000 gobelets réutilisables. Comment ça marche ?



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Charlotte DEKOKER et son livre de chevet : Les fleurs bleues de Raymond QUENEAU.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Fêtes de Wallonie. Françoise BARE. Qu'est-ce que c'est la Culture wallonne ?



08H23 & 08H33 LES DECODEURS : LE DEBAT.Dans la déclaration politique de la FWB, dévoilée en début de semaine, on peut lire que le gouvernement soutiendra toute mesure visant à éviter l'évasion fiscale des multinationales du numérique et à taxer les GAFA. Or, la FWB n'est pas compétente dans ce dossier, c'est le fédéral qui l'est. Alors pourquoi le noter, est-ce juste un effet d'annonce, une posture symbolique ? Pourquoi taxer les GAFA et à quel niveau (national, européen, mondial) ? Comment mettre cela en œuvre, est-ce réaliste ?

Invités : Jacques FOLON, spécialistes du RGPD et de la transition numérique des entreprises, professeur à l'ICHEC & Edoardo TRAVERSA, professeur de droit fiscal à l'UCLouvain. Il a travaillé avec la députée CDH Vanessa MATZ à la transposition d'une loi GAFA dans le droit belge.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX