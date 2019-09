Matin Première - 12/09/2019

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS s'entretient avec Jeremy DODEIGNE, politologue à l'UNamur. Les militants socialistes, libéraux et écologistes décident ce jeudi s'il participent aux gouvernements wallon et francophone. Est-ce une formalité ?



06H45 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. La suite du 48 Tour avec nos quatre cyclistes - Hélène MAQUET, Olivier NEDERLANDT, Pierre-Yves MEUGENS et Baptiste HUPIN - partis à la rencontre de bénéficiaires de CAP 48.



06H57 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Jean-Marc PANIS pour le deuxième album de MATTIEL, graphiste et surtout chanteuse originaire de Géorgie aux Etats-Unis.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Maxime PAQUAY pour le 68ième salon automobile de Francfort. L'industrie automobile se porte-t-elle bien ? Les véhicules électriques ont-ils la cote ?



07H46 L'INVITEE. Thomas GADISSEUX & François HEUREUX. A peine installées, la Commission et sa présidente suscitent le débat. Comment réagit l'eurodéputé Benoît LUTGEN, du même groupe politique qu'Ursula BON DER LEYEN ? Nous reviendrons aussi sur la nomination de Didier Reynders à la Justice, et la Protection des consommateurs. Lors des derniers accords gouvernementaux, il était aux commandes. Cette fois, Benoît LUTGEN a regardé cela au balcon. Comment décode-t-il les accords annoncés ? Le retour annoncé d'Elio Di Rupo à la tête du gouvernement wallon ?



08H17 LA PLUME DE Thomas GUNZIG.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT avec Marianne DONY, professeur de droit de l'Union européenne et spécialiste en droit économique à l'ULB & Vincent ENGEL, professeur de littérature contemporaine à l'UCLouvain. Le nouvel intitulé du poste de commissaire à la migration et la sécurité dans l'UE a déjà fait couler beaucoup d'encre. En effet, le grec Margaritis SCHINAS hérite du poste de commissaire en charge de la protection du mode de vie européen. Qu'est-ce que cela signifie? Faut-il y voir la patte de l'extrême droite comme le dénoncent certain.e.s, dont l'eurodéputé Ecolo Philippe LAMBERTS ?



08H48 SERIE. DE L'AUTRE COTE DU MUR. Une série de Cécile POSS et Marion GUILLEMETTE. Deuxième épisode : pourquoi et comment en est-on arrivé à construire un mur coupant la ville de Berlin ?

