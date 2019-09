Matin Première - 11/09/2019

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS s'entretient avec Nicolas DEVAUX, chargé de communication pour la Fabrique de l'emploi à Loos-Tourcoing. Le gouvernement wallon souhaite créer des zones à 0% de chômage. Une idée qui vient de France où le système est en place dans plusieurs villes.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Jack MA, le fondateur du site de commerce en ligne chinois Alibaba a quitté les affaires le jour de ses 55 ans, un néo retraité qui a beaucoup à transmettre sur son expérience de créateur d'entreprise et de manager.



06H57 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Africa GORDILLO pour The rising, l'album de Bruce SPRINGSTEEN, un album sorti après les attentats du 11 septembre 2001.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX reçoit Benjamin MARECHAL pour l'émission spéciale On n'est pas des pigeons : 3 frontières, la battle conso, ce mercredi à 18h30 sur La Une. Le prix d'un produit peut être parfois nettement moins cher en fonction du pays où vous l'achetez. C'est le cas dans le triangle Belgique/Luxembourg/France.



07H22 L'ŒIL DE Pierre MARLET. Le 11 septembre 1973, au Chili, le général Augusto PINOCHET s'emparait du pouvoir démocratique par un coup d'Etat contre Salvador ALLENDE, élu démocratiquement en 1970. Il dirigera le Chili pendant 17 ans. Sa dictature fait 3200 morts et disparus et près de 40 000 personnes torturées. PINOCHET sera arrêté à Londres en 1998, suite à une plainte déposée en Espagne pour, génocide, terrorisme et tortures. Libéré en 2000, il retourne au Chili où il meurt, 6 ans plus tard.



07H46 L'INVITEE. Thomas GADISSEUX & François HEUREUX reçoivent Marie-Hélène SKA. La secrétaire générale de la CSC a décortiqué l'accord wallon et communautaire. Les syndicats avaient été consultés, dans le cadre des échanges avec la société civile. Y retrouve-t-on leur contribution ?



08H17 LA CONFESSION D'Adeline DIEUDONNE.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. ). Nicolas VANDENSCHRICK. QU'EN DIT LA PRESSE ? François HEUREUX. LE DEBAT. Les accords conclus entre PS, MR et ECOLO pour le gouvernement wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoient beaucoup de dépenses.

