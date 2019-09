Matin Première - 10/09/2019

MATIN PREMIERE SPECIALE ACCORD GOUVERNEMENTS WALLON & FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES.



06H16 LE FAIT DU JOUR. Sophie BREMS & Bertrand HENNE. Les deux gouvernements francophones régionaux sont presque formés. Les militants des trois partis concernés doivent encore se prononcer. Quel est le casting probable ce nouveau gouvernement arc-en-ciel ?



06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS s'entretient avec Etienne MICHEL, directeur général du SEGEC ( Secrétariat général de l'enseignement catholique ). Le probable nouveau gouvernement PS-MR-ECOLO va abroger le décret inscription dans le secondaire mais confirme le tronc commun. L'enseignement catholique est-il satisfait de cette mesure ?



06H45 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie BREMS s'entretient en direct avec Olivier NEDERLANDT pour le 48 Tour. Nos quatre journalistes - Hélène MAQUET, Olivier NEDERLANDT, Pierre-Yves MEUGENS et Baptiste HUPIN - poursuivent leur tour de Wallonie à vélo, à la rencontre de bénéficiaires de CAP 48.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX et Thomas GADISSEUX reçoivent Willy BORSUS,MR, Ministre-Président sortant de la Wallonie.

07H37 Pierre-Yves DERMAGNE, PS et à 07H45 Jean-Marc NOLLET, co-président d'ECOLO.



08H16 LA BULLE DE Josef SCHOVANEC. Au Cameroun et en Afrique de l'Ouest, les pygmées font l'objet du plus grand respect. On loue même leur sagesse. Il sont très discrets en se tenant à l'écart. Etre présent sans l'être. Sur terre, d'autres peuples vivent également de cette manière. Alors, la discrétion ne serait-elle pas l'apanage d'une vie de qualité ?



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. Retour sur l'actu qui mérite le débat. L'accord de formation du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'arc-en-ciel annonce une triple ambition sociale, économique et écologique. Avec comme débatteurs, Alain GERLACHE et François de BRIGODE.



08H45 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. Hélène MAQUET. Retour sur la prise d'otages de Tilff. En 1989, pendant une semaine, une mère et ses deux filles ont été retenues en otages sous la menace de trois gangsters.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX