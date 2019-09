Matin Première - 09/09/2019

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS s'entretient avec Thierry MARCHANDISE, ancien procureur du Roi de Charleroi, juge de paix émérite pour l'inauguration ce lundi à Malines de la première maison de transition. Un lieu destiné à faciliter la réinsertion des détenus.



06H45 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie BREMS reçoit Olivier NEDERLANDT. Le 48 Tour. Cette semaine, quatre journalistes de LP enfourchent leur vélo, à la rencontre de bénéficiaires de CAP 48. Grâce à des reportages et des interventions en direct, Hélène MAQUET, Olivier NEDERLANDT, Pierre-Yves MEUGENS et Baptiste HUPUN, vont sensibiliser le public aux thématiques liées à CAP 48. De lundi à jeudi, ils vont parcourir 160 kilomètres et s'arrêteront dans 6 associations différentes.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Cette semaine est décisive pour la formation du gouvernement wallon. Un gouvernement rouge, bleu, vert. Comment est-on arrivé à cette coalition ? Explication de Bertrand HENNE.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Nicole DEBARRE pour Edmond, d'Alexis MICHALIK, mis en scène par Michel KACENELEBOGEN, au théâtre Le Public, jusqu'au 16 novembre.



07H46 L'INVITEE. Thomas GADISSEUX & François HEUREUX reçoivent le libéral hennuyer Georges-Louis BOUCHEZ. Se dirige-t-on vers une fumée blanche côté wallon ? Le porte-parole du MR durant la campagne électorale a cogné contre les Ecolo. Comment envisage-t-il désormais cette alliance ? Que va devenir le MR ? Il est l'un des trublions du parti, quel rôle Georges-Louis BOUCHEZ compte-t-il jouer à l'avenir ?



08H20 & 08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. LE DEBAT. Retour sur l'actu qui mérite le débat.



08H48 SERIE. FUTUR SIMPLE avec Hélène MAQUET. CAP 48. Les prothèses du futur. Grâce à la robotique, la société bruxelloise Axiles Bionics a conçu une prothèse qui remplace un pied. Pierre CHERELLE et son associé Felipe GOMEZ adaptent la prothèse à la personne et non plus l'inverse. Ces prothèses devraient être commercialisées dans deux ans.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX