Matin Première - 06/09/2019

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU de Wilfried MEERT, organisateur du mémorial VAN DAMME, qui a lieu ce soir.



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie BREMS reçoit Nathan LALLEMAND, responsable de Sharefood, une association de bénévoles à Saint-Gilles, en Région bruxelloise, qui récupèrent quotidiennement les invendus alimentaires des commerces, pour les redistribuer aux plus démunis.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Assister à un match des Diables rouges dans un stade, une expérience inoubliable pour Ophélie FONTANA.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX & Eby BROUZAKIS, en direct de San Marino. Les Diables Rouges affrontent ce vendredi ce petit Etat enclavé en Italie. Le match de qualifications pour l'Euro 2020 a lieu à 20h45. Alors, cette rencontre, une formalité pour les Diables, premiers de leur groupe ?



07H41 LES COULISSES DES POUVOIRS. EUROPE. Olivier HANRION. SALVINI et JOHNSON, deux cadors populistes mettent un genou à terre...



07H46 L'INVITEE. François HEUREUX & Thomas GADISSEUX reçoivent Maxime PREVOT, président du Cdh. Que va devenir le CDH ? Le parti fait sa rentrée sur les bancs d'opposition, organisant un congrès ce week-end pour se « réinventer ». Pourquoi ? Comment ?



08H23 LES DECODEURS : LE DEBAT. Yann MOIX est-il devenu infréquentable ? Avec Thierry BELLEFROID, chroniqueur littéraire RTBF, Marc FILIPSON, patron de la librairie Filigranes et Sophie DE SIVRY, éditrice et fondatrice de la maison d'édition française l'iconoclaste, qui a lancé Adeline DIEUDONNE.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX