Matin Première - 05/09/2019

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Philippe COURARD, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération fait sa rentrée ce jeudi. Une rentrée sans gouvernement depuis les élections du mois de juin. Alors, pourquoi parler de rentrée ? Que peut gérer le gouvernement en affaires courantes ? Quels sont les dossiers prioritaires ?



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Sophie BREMS reçoit Martine DAUBREME. Depuis 2008, avec des amis bénévoles, Martine organise la récolte et la distribution gratuite de graines provenant de produits frais pour les envoyer à l'étranger, aux communautés dans le besoin.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Diane MAROIS. Quincy, le documentaire sur la vie et la carrière du producteur et musicien Quincy JONES.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX s'entretient avec le journaliste Christian CHESNOT. Un lanceur d'alerte a livré aux journalistes Georges MALBRUNOT et Christian CHESNOT des milliers de documents confidentiels émanant de l'ONG Qatar Charity. Une fuite sans précédent qui détaille un programme de prosélytisme de l'Islam politique dans toute l'Europe.



07H46 L'INVITEE. Thomas GADISSEUX et François HEUREUX reçoivent Pascal DELCOMINETTE, administratrice générale de l''AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Comment le milieu des entreprises réagit-il au contexte chaotique autour du Brexit ? Se prépare-t-on au pire ? Alors que le scénario du no deal autour du Brexit se dessine jour après jour, comment nos entreprises wallonnes et belges se préparent-elles ?



08H16 LE DARD DE Christophe BOURDON.



08H33 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. Le débat. C'est visiblement le chaos politique au Royaume-Uni. La date du Brexit va-t-elle être respectée ? Vers quelle sorte de Brexit se dirige-t-on ? Brexit dur ou pas ? En plateau Olivier HANRION et Leo CENDROWICZ, journaliste britannique basé à Bruxelles.



08H48 SERIE. DE L'AUTRE COTE DU MUR. Une série de Cécile POSS et Marion GUILLEMETTE, chaque jeudi dans Matin Première. Le mur de Berlin tombait il y a 30 ans, le 9 novembre 1989. Quelle a été la vie quotidienne des berlinois durant ces 30 ans ?

