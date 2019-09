Matin Première - 03/09/2019

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Interview de Jean-Marc FONTAINE, citoyen Belge qui vit en Floride. Il a dû se déplacer pour échapper à l'ouragan Dorian.



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. Présentation d'une initiative, d'une solution d'avenir ou d'un engagement. Invité : Thibault ZALESKI. Un collectif de citoyens s'est mis en tête de racheter, aux confins de Virginal (Ittre) et Hennuyères (Braine-le-Comte), une forêt de 80 hectares, sur le site d'anciennes argilières reconquises par la nature depuis plusieurs décennies.



06H58 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Un chef-d'œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Véronique THYBERGHIEN pour l'album 101 de DEPECHE MODE, le premier album live du groupe, sorti il y a 30 ans.



07H22 L'ŒIL DE Sandro CALDERONE. En Italie, les militants du M5S doivent accepter ou rejeter l'accord de coalition négocié entre leur Mouvement et le Parti Démocrate. C'est via la plateforme citoyenne appelée...ROUSSEAU qu'ils vont s'exprimer. Mais pourquoi ROUSSEAU ?



07H46 L'INVITE. C'est le retour des Diables rouges. Le déplacement à Saint Marin sera-t-il qu'une simple escapade ? Les hommes de Martinez se retrouvent ce mardi pour préparer le match de vendredi.

Le président de l'Union belge de football, Mehdi BAYAT est l'invité de François HEUREUX et Thomas GADISSEUX.



08H21 ON NE VOUS A PAS ENCORE TOUT DIT. Retour sur l'actu qui mérite le débat. François HEUREUX reçoit Frédérique MAWET, secrétaire générale du CGé, changement pour l'égalité & François GEMENNE, chercheur à l'université de Liège et à Sciences-Po Paris. Le décret inscription, Stop ou encore ?



08H42 LA SERIE DE MATIN PREMIERE. Un jour dans l'info. Bertrand HENNE. Retour sur la grèves des profs. en 1996. Cette grève, qui a duré 4 mois, a profondément marqué toute une génération.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX